Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.16 комментариев
СМИ распространили видео протестов против задержания мэра Стамбула
В Турции сняли на видео протесты против задержания мэра Стамбула
Студенты Стамбула вышли на улицы, выражая недовольство задержанием мэра города Экрема Имамоглу, в ходе протестов произошли стычки с полицией.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как молодые люди с плакатами стоят перед полицейским кордоном. Протестующие выкрикивают лозунги и выражают недовольство действиями силовиков, сообщает «Российская газета».
На записи заметно, что в какой-то момент толпе удалось частично прорвать ограждение полицейских. Часть студентов продолжила движение по улице, а полицейские начали применять силу для разгона участников акции. В результате возникло несколько стычек между протестующими и правоохранителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.