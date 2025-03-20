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Израиль отверг предложения Ливана по выводу войск
Президент Ливана Аун сообщил об отказе Израиля вывести войска
Израиль отказался от всех предложений Ливана по освобождению пяти оккупированных израильскими войсками высот и размещению там международного контингента, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию, которая предусматривала вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН, передает РИА «Новости».
«Израиль отверг все предложения Ливана по освобождению пяти оккупированных высот, и размещению там международного контингента», – сообщил Аун.
Он указал, что дипломатические переговоры по данной теме все еще идут. Ливанский лидер подчеркнул, что продолжение оккупации Израилем территорий мешает выполнению резолюции СБ ООН и противоречит соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Израиль начал проведение полноценной военной операции против Ливана. В феврале портал Ynet сообщил о намерении Армии обороны Израиля вывести войска из Южного Ливана, сохранив присутствие на пяти стратегических позициях.