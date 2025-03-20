Экс-губернатор Севастополя предстал перед британским судом

Экс-губернатор Севастополя Овсянников предстал перед британским судом

Tекст: Александра Юдина

Овсянников, его жена и брат обвиняются в нарушении санкций, наложенных сначала Европейским союзом в 2017 году, а затем Британией в декабре 2020 года, передает Bloomberg.

Они обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz и оплате частного образования детей на сумму в несколько тыс. фунтов стерлингов.

Прокуратура указывает, что Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, оставаясь под санкциями, и что его жена перевела на его счет 76 тыс. фунтов стерлингов вскоре после его прибытия в Британию в феврале того же года.

При заморозке его счета брат Овсянникова купил автомобиль стоимостью 54 тыс. фунтов, который использовал экс-губернатор, уточнили прокуроры.

Овсянников и его родственники не признают себя виновными, заявляя, что не знали о санкциях или об ограничениях, связанных с финансовой поддержкой.

Однако, по словам прокурора Пола Джарвиса, «невозможно представить, что эта информация могла быть неизвестна его жене и брату».

Суд также установил, что Овсянников предоставил недостоверные данные для открытия банковского счета, а власти Британии разрешили ему использовать около 3 тыс. фунтов в месяц на личные нужды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Овсянников, задержанный в Лондоне, не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег, предъявленную ему в Королевском суде Сазерка.

По мнению профессора ВШЭ Марата Баширова, Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подробностей о задержании Овсянникова.