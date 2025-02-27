Лавров: Русская классика укрепляет духовные и нравственные идеалы

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русская классическая литература всегда играла ключевую роль в утверждении духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма. Его слова были озвучены спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким на открытии XVII Внеочередного съезда Союза писателей России, передает РИА «Новости».

«Во все времена русская классика способствовала утверждению непреходящих духовно-нравственных ориентиров, высоких идеалов гуманизма… Радует, что современные авторы продолжают добрые творческие традиции, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», – говорится в приветствии министра.

Лавров также выразил уверенность, что отечественные писатели будут продолжать увековечивать участников специальной военной операции, которые «самоотверженно борются с коричневой чумой, неонацистским киевским режимом».

Ранее Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и Министерство просвещения начали разрабатывать единую линейку школьных учебников по русскому языку и литературе.

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