Бывший боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта в Томске

Tекст: Вера Басилая

Волк сообщила в своем Telegram-канале , что полиция в Томске получила сообщение из больницы о поступлении 44-летней женщины с телесными повреждениями. Она была доставлена из подъезда дома по улице Енисейской после нападения неизвестного.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Это позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом, а теперь работающий мастером по ремонту холодильников.

По данным МВД, мужчина пребывал в гостях у отца, где распивал спиртное. После этого он спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери, которые ожидали две женщины и несовершеннолетняя девочка. Когда он вышел из кабины, неожиданно ударил одну из женщин в голову, после чего она потеряла сознание. Злоумышленник скрылся, но был задержан.

На мужчину заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пострадавшая была госпитализирована, но ее состояние не уточняется.

Ранее в Москве боец джиу-джитсу был приговорен к четырем годам десяти месяцам за избиение 17-летнего юноши.