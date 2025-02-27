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Бывший боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта в Томске
В Томске 43-летний мастер по ремонту холодильников, ранее занимавшийся боксом, нокаутировал женщину после словесного конфликта при выходе из лифта, в результате чего она потеряла сознание, подозреваемый задержан полицией, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк сообщила в своем Telegram-канале , что полиция в Томске получила сообщение из больницы о поступлении 44-летней женщины с телесными повреждениями. Она была доставлена из подъезда дома по улице Енисейской после нападения неизвестного.
Полицейские быстро прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Это позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом, а теперь работающий мастером по ремонту холодильников.
По данным МВД, мужчина пребывал в гостях у отца, где распивал спиртное. После этого он спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери, которые ожидали две женщины и несовершеннолетняя девочка. Когда он вышел из кабины, неожиданно ударил одну из женщин в голову, после чего она потеряла сознание. Злоумышленник скрылся, но был задержан.
На мужчину заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пострадавшая была госпитализирована, но ее состояние не уточняется.
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