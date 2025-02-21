Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Cloudflare принудительно включили в реестр организаторов распространения информации
Роскомнадзор принудительно включил Cloudflare в реестр организаторов распространения информации
Компания Cloudflare была принудительно внесена в реестр ОРИ после штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора и ФСБ России.
Роскомнадзор принудительно включил компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это решение последовало после двух штрафов за неисполнение требований о предоставлении уведомления о начале деятельности в качестве ОРИ, передает ТАСС.
Cloudflare, предоставляющая услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS, не уведомила Роскомнадзор, вопреки требованиям, направленным в 2023 и 2024 годах на основании обращений ФСБ России. Из-за этого компания была оштрафована на 100 тыс. рублей и 1 млн рублей.
В ведомстве пояснили, что 19 февраля компания была включена в реестр после вступления в силу постановления суда, установившего факт повторного неисполнения Cloudflare обязанности по представлению уведомления. Это стало причиной принудительного включения компании в реестр, несмотря на предыдущие штрафы.
В ноябре Роскомнадзор через Центр мониторинга связи рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от использования американского CDN-сервиса CloudFlare из-за нарушения им российского законодательства.