В России ввели налог для владельцев бань и сараев с фундаментом

Юрист Вепренцева сообщила о введении налога на бани и сараи с 2025 года

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, с 1 января 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, таких как бани, сараи и теплицы, будут обязаны платить налог, передает РИА «Новости».

Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и корректировать налоговую нагрузку на объекты, ранее не охваченные налогообложением.

Вепренцева пояснила, что капитальные хозяйственные постройки классифицируются как недвижимость, так как они связаны с землей. Эти здания требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость служит базой для налогообложения. Ставка налога составит от 0,1% до 0,3%.

Юрист отметила, что отсутствие регистрации не освобождает от налоговых обязательств, и ФНС может самостоятельно оценить объект.

Исключение из налогооблагаемой базы возможно на правовом основании, таким как статус некапитального строения или наличие льгот.

Вепренцева уточнила, что льготный режим предусмотрен для построек площадью до 50 кв. м, при условии выбора одного объекта для освобождения от налога. Льготы также распространяются на инвалидов, ветеранов боевых действий и другие указанные категории.

Конструкции без фундамента, такие как легкие теплицы и навесы, не облагаются налогом. Тем не менее, некоторые владельцы могут столкнуться с регистрационными и налоговыми требованиями для ранее возведенных построек, теперь признанных недвижимостью.

Напомним, в России изменились правила уплаты налогов и штрафов. С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.