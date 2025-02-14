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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    18 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    5 комментариев
    14 февраля 2025, 09:59 • Новости дня

    Горбатый кит проглотил и выплюнул каякера у берегов Чили

    Горбатый кит ненадолго проглотил и выплюнул каякера Адриана Симанкаса у берегов Чили

    Tекст: Мария Иванова

    В водах у побережья Чили горбатый кит ненадолго захватил в пасть каякера Адриана Симанкаса, но вскоре выпустил его невредимым.

    У побережья южной части Чили произошел инцидент, во время которого горбатый кит ненадолго захватил в пасть каякера, сообщает Reuters. Случай произошел в минувшие выходные, когда Адриан Симанкас, находясь на каяке вместе с отцом, оказался неожиданно поднятым в воздух.

    «Я почувствовал, что меня поднимают, но это было явно слишком сильно для волны», – сказал Симанкас. Он описал, как увидел «что-то синее и белое», проходящее рядом с его лицом, после чего ушел под воду и подумал, что его проглотили.

    К счастью, кит быстро выпустил Симанкаса невредимым. Его отец, находившийся в другой лодке, смог заснять инцидент на камеру. По его словам, он услышал громкий звук за спиной, но не видел сына в течение нескольких секунд.

    Адриан Симанкас признался, что в момент происшествия он был уверен в скорой гибели. «Я думал, что уже все, что я мертв. Это были странные три секунды там внизу», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у берегов Южно-Африканской Республики кит едва не проглотил дайвера и подводного фотографа Райнера Шимпфа, когда захватил его в пасть вместе с косяком рыб, но затем выплюнул.

    13 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтоженными террористами, планировавшими подрыв псковского железнодорожного вокзала, показали в ФСБ.

    В ролике демонстрируется, как оперативники заходят к боевикам в деревянной избе, слышны звуки стрельбы. После этого на записи появляются ликвидированные боевики с автоматами в руках, передает РИА «Новости».

    Также ФСБ показала видео с боевиками, которые проводили разведку на вокзале Пскова. Они фотографировали зал ожидания.

    На записи запечатлено, как молодой человек зашел в здание вокзала через металлоискатель, дошел до зала ожидания и снял его на смартфон, потом сделал снимки здания вокзала с улицы.

    В четверг ФСБ ликвидировала террористов, готовивших теракт на псковском железнодорожном вокзале.

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    13 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э

    Генерал-майор Попов: Экспортная версия Су-57Э для Алжира будет отличаться от российских образцов

    Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Государства Северной Африки с советских времен пользуются российской авиационной техникой и понимают, что ее эксплуатация надежнее и дешевле, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее стало известно, что Алжир стал первым покупателем самолета пятого поколения Су-57Э.

    «Алжир – франкоязычная страна, и могла бы взять у французов «Миражи» или «Рафали». Но в советское время страны региона пользовались нашей техникой. Алжир имеет опыт ее эксплуатации и понимает, что надежность российских машин остается с прежним знаком качества. К тому же, Су-57 стоит гораздо дешевле, чем западные конкуренты, включая американские F-35», – сказал генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Если же говорить о Франции, то у нее нет самолета пятого поколения, но есть глубоко модернизированные машины поколения 4++, добавил эксперт. Однако конкурировать с российскими самолетами пятого поколения французские машины уже не могут.

    «Также следует учитывать, что экспортная версия Су-57 не будет отличаться по управлению и боевому потенциалу от базовой. Но система опознавания «свой-чужой» российского производства на экспортном самолете не появится. Это вопрос безопасности государства. Кроме того, на экспортных самолетах другие локаторные частоты, которые мы используем в боевых условиях. За счет этого получается упрощенная версия истребителя», – пояснил Попов.

    Вероятно и то, что на экспортном самолете не появится российских систем навигации. «Мы наверняка будем заменять их системами западного производства, будь то европейскими, либо американской GPS», – указал собеседник.

    Кроме того, Россия подписала конвенцию о нераспространении ядерного оружия, поэтому на экспортном Су-57 будет аннулирована возможность установки таких вооружений. «Также упрощенный вариант самолета не сможет использовать российское гиперзвуковое оружие и другие новейшие ракеты», – заключил аналитик.

    Попов добавил, что экспортные варианты машины адаптируются под зарубежный рынок. С функционалом самолета потенциальный заказчик может ознакомиться на военных выставках. По его словам, Алжир также могли бы заинтересовать российские истребители Су-30СМ и Су-35.

    На этой неделе Алжир подтвердил приобретение у России истребителей пятого поколения Су-57Э. Закупку, как отмечает ТАСС, в своем сюжете анонсировал государственный телеканал североафриканской страны.

    Информацию об этом также опубликовали несколько арабоязычных ресурсов, в числе которых эмиратский портал Global Defense Insight. Алжирские военные летчики в настоящее время проходят курсы подготовки к пилотированию Су-57. Количество закупленных истребителей пока не известно. Первые поставки российских самолетов запланированы на этот год.

    В день открытия международной аэрокосмической выставки Aero India 2025 в индийском Бангалоре гендиректор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что первый экспортный заказчик российских Су-57 получит свои самолеты в текущем году. Глава спецэкспортера упоминал о заключении соответствующего контракта во время авиасалона Air Show China в китайском Чжухае в ноябре 2024 года.

    Как отмечали аналитики интернет-ресурса Defense Arabic, алжирские ВВС обладают самым большим боевым потенциалом среди флотов африканских, арабских и мусульманских стран, а закупка истребителей пятого поколения «укрепит их позиции в этом отношении»

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 20:41 • Новости дня
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО

    Рютте: НАТО обещало Украине членство, но не обговаривало сроки

    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине будущее членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они определенно закончатся вступлением Украины в НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

    Он пояснил, что таких согласований не было, также не было подобных обещаний как части мирной сделки после окончания конфликта с Россией. По словам генсека, существуют разные способы дать гарантии безопасности для киевского режима, помимо участия в НАТО.

    Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Pres

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны поблагодарило президента России Владимира Путина за фразу про «моих ребят», сказанную им в адрес участников и ветеранов СВО.

    В Министерстве обороны России оценили слова Путина про «моих ребят», сказанные на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом. «Спасибо, очень важные слова!» – отреагировали в Минобороны.

    Ранее президент России призвал Богомаза позаботиться об участниках СВО и их семьях. «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», – обратился к Богомазу Путин.

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    13 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, а об участии Европы в переговорах и его формате понимания на данный момент нет.

    Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.

    Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.

    Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.

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    13 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Раскрыт размер гонорара Кадышевой

    Кадышева повысила гонорар до четырех млн рублей

    Раскрыт размер гонорара Кадышевой
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление, рассказал продюсер Сергей Дворцов.

    Дворцов озвучил новый гонорар Надежды Кадышевой, который теперь составляет четыре млн рублей за выступление. На сцене Кадышева выступает вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием, а также с танцорами в русских народных костюмах, передает Ura.ru.

    Стоимость билетов на концерт Кадышевой варьируется от четырех до восьми тыс. рублей. Однако, основную часть дохода артистка получает от выступлений на частных мероприятиях. Дворцов отметил, что в текущей ситуации, когда патриотизм занимает значительное место в обществе, Кадышева не испытывает нехватки заказов на корпоративные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) поднял свои гонорары для проведения новогодних корпоративов до 150 тыс. евро (около 15,9 млн рублей).

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    13 февраля 2025, 21:44 • Новости дня
    В России решили создать три новых особых экономических зоны

    Межведомственная группа поддержала ОЭЗ в Вологде, Серпухове и Новосибирске

    Tекст: Ольга Иванова

    В Росси появятся три новые особые экономические зоны – в Вологодском районе, Серпухове и Новосибирске, а также будет расширена ОЭЗ «Оренбуржье».

    На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон, которое провел Александр Новак, были одобрены планы по созданию и расширению нескольких промышленных зон в России, говорится в Telegram-канале правительства РФ. Новые проекты включают ОЭЗ «Вологодская», «Большой Серпухов» и «Новосибирск», а также увеличение площади действующей ОЭЗ «Оренбуржье».

    ОЭЗ «Вологодская» будет расположена в Вологодском районе на территории 76 га. На первом этапе планируется реализация шести инвестпроектов с суммой вложений свыше 8,7 млрд рублей и созданием 788 рабочих мест. Основные направления – металло- и деревообработка.

    ОЭЗ «Большой Серпухов» и «Новосибирск» являются частными проектами. «Большой Серпухов» включает 30 га, где планируется кластер медицины и инноваций с инвестициями более 8 млрд рублей и созданием 896 рабочих мест. ОЭЗ «Новосибирск» площадью 406 га сосредоточится на логистике и строительной продукции с инвестициями свыше 9,2 млрд рублей и 700 рабочих мест.

    Уже действующая ОЭЗ «Оренбуржье» будет расширена. Ожидается добавление двух новых проектов стоимостью 1,6 млрд рублей, которые создадут 160 рабочих мест. Новые производства будут направлены на теплоизоляционные материалы и металлоконструкции.

    Вице-премьер отметил важность инвестиций в особые экономические зоны, указав, что они остаются эффективным инструментом привлечения инвестиций в регионы. Новак поручил региональным властям поддерживать привлечение новых резидентов и контролировать эффективность ОЭЗ.

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    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

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    14 февраля 2025, 05:40 • Новости дня
    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена

    Самолет госсекретаря США вернулся на базу под Вашингтоном из-за неисправности

    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, вынужден был вернуться на авиабазу под Вашингтоном из-за технических неисправностей.

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По предварительным данным, причиной экстренного разворота стала механическая неисправность.

    «Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – написал редактор CBS в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

    Согласно расписанию Госдепа, Рубио планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу. Также в его графике значится визит на Ближний Восток.

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    13 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причины крушения танкера

    Судовладелец: «Волгонефть-239» потерпел крушение из-за ветроволновой нагрузки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Крушение танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за ветроволновой нагрузки, превышающей конструктивные способности корпуса, сообщил судовладелец на суде.

    Представляющая интересы ЗАО «Волгатранснефть» в суде Ольга Паутова заявила, что танкер потонул из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса судна, передает ТАСС.

    Задержка разгрузки танкера фрахтователем могла усугубить ситуацию. В суде представили переписку, в которой судовладелец предупредил фрахтователя о возможном ухудшении погоды и необходимости ускорения разгрузки. Судовладелец заявил, что шторм может возникнуть в любое время, и технические документы для перехода через Керченский пролив были получены.

    Однако гособвинитель отметил, что на 30 ноября было запланировано освидетельствование судна, которое не состоялось. В результате действие квалификационных документов было приостановлено. Нахождение судна в этом районе после сезона плавания создает угрозу экипажу и окружающей среде, что нарушает технические регламенты.

    Ранее 2 февраля на пляже в селе Витязево Краснодарского края зафиксировали повторные выбросы мазута. До этого меры по ликвидации разлива из танкера «Волгонефть-239» завершили досрочно.

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    13 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Освобождение Винника из американской тюрьмы назвали личной победой Путина

    Вернувшийся в Москву после обмена Роман Селезнев назвал обмен Винника на Фогеля личной победой Путина

    Освобождение Винника из американской тюрьмы назвали личной победой Путина
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Александра Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента России Владимира Путина, заявил вернувшийся в Москву в рамках обмена с США Роман Селезнев.

    Освобождение Александра Винника, находившегося в американской тюрьме, стало значимой победой России и лично президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Такое мнение выразил Роман Селезнев, который ранее вернулся в Россию в рамках обмена заключенными с США. По его словам, обмен Винника на Марка Фогеля стал радостным событием не только для самого освобожденного, но и для его семьи, которая долгое время находилась в ожидании.

    Селезнев, который провел в заключении в США десять лет, подчеркнул, что семья осужденного переживает гораздо больше, чем сам заключенный. Он выразил особую радость за семью Винника, добавив, что понимает, как тяжело родным в подобных ситуациях. Селезнев также рассказал, что Александра Винника очень ждали его мать и дети, и пожелал ему скорейшей реабилитации.

    Ранее Белый дом сообщил, что США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях.

    Адвокат подтвердил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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    13 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    Financial Times: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Европа выражает беспокойство из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановительных работ на Украине и направлении миротворцев от ЕС без их участия в переговорах, пишет Financial Times.

    Более полудюжины европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может потребовать от них финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать, передает Financial Times.

    «Американцы не видят роли для Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием для единства», – отметил один из высокопоставленных представителей ЕС.

    По словам испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, европейские лидеры настаивают, что ничего не должно быть решено относительно безопасности Европы без ее участия. Он добавил, что не должно приниматься решений касательно Украины без ее согласия.

    Ожидается, что на Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры и министры будут стремиться получить более четкое представление о планах Белого дома.

    Ранее страны ЕС потребовали участия в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

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