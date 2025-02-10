Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
Яровая предложила доработать проект по больничным листам
Яровая предложила расширить случаи для оформления больничного листа
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила расширить перечень случаев, на которые не распространяются ограничения по оформлению больничного листа, в частности, для беременных и при инфекционных заболеваний.
Яровая в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложила пересмотреть проект Минздрава, который усложняет получение больничных листов.
Как сообщает ТАСС, Яровая заявила, что проект не учитывает случаи, важные для санитарно-эпидемиологического благополучия и доступности медицинской помощи. В частности, речь идет об оформлении больничного в период беременности и при инфекционных заболеваниях, требующих изоляции.
«Проект Минздрава, которым вводится процедура усложнения получения больничного листа, к сожалению, не учитывает ряд ситуаций,» – отметила Яровая, указав на необходимость доработки проекта для расширения перечня случаев без ограничений по оформлению листков нетрудоспособности. Она подчеркнула, что документ не охватывает все заболевания, представляющие опасность для окружающих, а также те, которые требуют систематического лечения и наблюдения.
Яровая заявила, что вопрос требует детальной проработки, так как напрямую связан со здоровьем и жизнью каждого человека.
Ранее в Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, что позволит избежать налогообложения выплат за больничный, достигающих 600 млрд рублей в 2023 году. Кроме того, российские граждане могут вернуть часть уплаченного подоходного налога, потраченного на медицинские услуги и лекарства, назначенные лечащим врачом, при этом базовый размер вычета ограничен суммой в 120 тыс. рублей на 2024 год, а максимальная сумма возврата за три года составляет 46,8 тыс. рублей.