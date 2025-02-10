Яровая предложила доработать проект по больничным листам

Яровая предложила расширить случаи для оформления больничного листа

Tекст: Ольга Иванова

Яровая в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложила пересмотреть проект Минздрава, который усложняет получение больничных листов.

Как сообщает ТАСС, Яровая заявила, что проект не учитывает случаи, важные для санитарно-эпидемиологического благополучия и доступности медицинской помощи. В частности, речь идет об оформлении больничного в период беременности и при инфекционных заболеваниях, требующих изоляции.

«Проект Минздрава, которым вводится процедура усложнения получения больничного листа, к сожалению, не учитывает ряд ситуаций,» – отметила Яровая, указав на необходимость доработки проекта для расширения перечня случаев без ограничений по оформлению листков нетрудоспособности. Она подчеркнула, что документ не охватывает все заболевания, представляющие опасность для окружающих, а также те, которые требуют систематического лечения и наблюдения.

Яровая заявила, что вопрос требует детальной проработки, так как напрямую связан со здоровьем и жизнью каждого человека.

Ранее в Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, что позволит избежать налогообложения выплат за больничный, достигающих 600 млрд рублей в 2023 году. Кроме того, российские граждане могут вернуть часть уплаченного подоходного налога, потраченного на медицинские услуги и лекарства, назначенные лечащим врачом, при этом базовый размер вычета ограничен суммой в 120 тыс. рублей на 2024 год, а максимальная сумма возврата за три года составляет 46,8 тыс. рублей.