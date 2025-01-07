Yle: НАТО направит в Балтийское море 10 кораблей для защиты инфраструктуры

НАТО направит 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море

Tекст: Ольга Иванова

НАТО собирается укрепить свою военно-морскую активность в Балтийском море, направив туда до десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры, сообщает РИА «Новости». Это шаг предпринят для защиты важных подводных объектов, таких как энергетические и телекоммуникационные кабели.

Корабли начнут прибывать в регион уже к концу недели и будут оставаться в Балтийском море до апреля. Их основная задача заключается в обеспечении безопасности и выступлении в роли сдерживающего фактора против возможных угроз.

Представители НАТО подчеркнули, что присутствие военных кораблей направлено на поддержание стабильности и защиту критически важной инфраструктуры, что особенно актуально на фоне увеличения напряженности в международных отношениях. Это решение также связано с ростом опасений о безопасности подводных коммуникаций, которые считаются жизненно важными для стран региона.

25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.