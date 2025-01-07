То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.9 комментариев
Yle: НАТО направит в Балтийское море 10 кораблей для защиты инфраструктуры
НАТО направит 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море
Финский телерадиовещатель Yle сообщил, что НАТО планирует направить около 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных сооружений, таких как энергетические и телекоммуникационные кабели.
НАТО собирается укрепить свою военно-морскую активность в Балтийском море, направив туда до десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры, сообщает РИА «Новости». Это шаг предпринят для защиты важных подводных объектов, таких как энергетические и телекоммуникационные кабели.
Корабли начнут прибывать в регион уже к концу недели и будут оставаться в Балтийском море до апреля. Их основная задача заключается в обеспечении безопасности и выступлении в роли сдерживающего фактора против возможных угроз.
Представители НАТО подчеркнули, что присутствие военных кораблей направлено на поддержание стабильности и защиту критически важной инфраструктуры, что особенно актуально на фоне увеличения напряженности в международных отношениях. Это решение также связано с ростом опасений о безопасности подводных коммуникаций, которые считаются жизненно важными для стран региона.
25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.