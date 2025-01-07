В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

В Петрозаводске ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа на Луначарского

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Петрозаводске введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне после взрыва бытового газа, сообщает РИА «Новости». В понедельник вечером в пятиэтажном доме на улице Луначарского произошел хлопок газовоздушной смеси, который обрушил стену между комнатами в одной из квартир. Пожара удалось избежать, однако пострадали четыре человека. Двое из пострадавших были спасены из-под завалов, их госпитализировали в Республиканскую больницу. Один из пострадавших находится в реанимации с ожогами, у другой женщины подозревают сотрясение мозга, а еще одна женщина получила множественные порезы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что введение ЧС позволит быстрее устранить последствия аварии. Все жильцы дома были эвакуированы, здание обследуют специалисты Госстройнадзора. Временно размещены шесть жителей в общежитии на Первомайском проспекте и двое в общежитии на Студенческой переулке. Остальные жильцы нашли приют у родственников.

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту взрыва, а в СУСК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, и проводят допросы свидетелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажки, в результате которого пострадали четыре человека.