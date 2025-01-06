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Стало известно о состоянии избитого в центре Москвы гребца-олимпийца
Гребца-олимпийца Ляпунова выписали из больницы после избиения в Москве
Серебряный призер чемпионата Европы и участник летних ОИ-2016 года по гребле на байдарках Кирилл Ляпунов, пострадавший при нападении в Москве, выписан из больницы и идет на поправку, но пока испытывает трудности с речью, сообщила генсек Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.
Она рассказала, что конфликт произошел 3 января, а спортсмен был выписан из Боткинской больницы 5 января. Исхакова отметила, что Ляпунову сложно говорить, но он в сознании. «Мы в детали не вдавались, Кириллу сложно говорить. Для нас главное, что он в сознании и идет на поправку», – сказала Исхакова, передает РИА «Новости».
Исхакова уточнила, что Ляпунов находится дома в удовлетворительном состоянии. Федерация готова оказать ему необходимую помощь в проведении дополнительных медицинских обследований при необходимости.
В понедельник СМИ сообщали, что Ляпунова избили в центре Москвы в ночь на пятницу, и спортсмен самостоятельно прибыл в больницу, пишет ТАСС.
Напомним, в июле 23-летнего чемпиона Европы и России, а также бронзового призера чемпионата мира Дмитрия Двали избили в Феодосии. Позднее стало известно о задержании нападавших. Двали получил серьезные травмы. В августе Двали перенес третью операцию на поврежденном глазу.