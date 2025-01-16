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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 13:07 • Новости дня

    Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил картины Хантера Байдена

    Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Более 200 картин Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, стоимостью в миллионы долларов сгорели в результате пожаров в округе Лос-Анджелес; коллекция хранилась на складе возле дома адвоката Кевина Морриса, сообщила газета New York Post.

    По информации газеты New York Post, стоимость картин оценивается в миллионы долларов, коллекция Байдена хранилась на складе в Пасифик-Палисейдс, неподалеку от дома адвоката Байдена Кевина Морриса. Несмотря на то что это место стало одним из очагов пожара, сам дом Морриса не был поврежден, передает ТАСС.

    Хантер Байден, который начал заниматься живописью во время реабилитации от наркозависимости, считается художником-самоучкой. Его работы, каждая из которых оценивается примерно в 500 тыс. долларов, пользовались спросом на арт-рынке.

    Газета The New York Times сообщила о том, что лесные пожары в Калифорнии уничтожили и другие частные коллекции. В числе утраченных произведений были работы таких известных художников, как Кит Харинг, Дэмиен Херст и Энди Уорхол.

    Ранее лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений на площади свыше 16 тыс. гектаров, сгорели дома сына президента США Хантера Байдена, актрисы Пэрис Хилтон и режиссера Мэла Гибсона.

    На пожаре  погибла актриса Дэлис Карри, лесные пожары уничтожили один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в районе Биг-Рок.

    Президент США Джо Байден заявил, что восстановление Лос-Анджелеса потребует значительных финансовых вложений из федерального бюджета.

    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    16 января 2025, 04:40 • Новости дня
    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США

    Байден заявил о необходимости поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента

    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США
    @ Mandel Ngan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил рост экономического неравенства и предложил внести изменения в конституцию страны.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, передает РИА «Новости». Он заявил, что сосредоточение богатства в руках меньшинства угрожает американской демократии, а также базовым правам и свободам граждан. Байден подчеркнул, что в США формируется олигархия с чрезмерным уровнем власти и влияния.

    «Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха», – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

    Глава Белого дома также поднял вопрос о необходимости поправок в Конституцию, которые бы устранили иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Он заявил, что ни один президент не должен быть защищен от ответственности за свои преступные действия, даже находясь на посту.

    Кроме того, американский лидер заметил, что граждан страны захлестнула лавина дезинформации, что создает угрозы для злоупотребления властью. Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике и призвал избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

    До этого Байден назвал своими заслугами укрепление НАТО и сохранение свободы Украины. Также он сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

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    15 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала финальную речь действующего президента США Джо Байдена, в которой он признал вред, нанесенный США другим странам.

    По ее словам, в своей заключительной речи Байден рассказал, какие действия США нанесли вред другим государствам, передает радио Sputnik.

    «Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», – сказала Захарова.

    Она также отметила контраст между речью Байдена и пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подводящей итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год.

    Захарова подчеркнула, что Россия стремится к созидательному и человечному взаимодействию с другими странами, в отличие от разрушительных действий США.

    Накануне Лавров заявил, что президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, будто смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, хотя на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    14 января 2025, 06:12 • Новости дня
    США столкнулись с проблемой госдолга в период передачи власти Байденом Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Госдолг США может достигнуть верхнего предела, установленного законом, в середине января, при этом действующий президент страны Джо Байден не заявлял о намерении повысить лимит, а будущий глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта.

    На конец 2024 года задолженность страны составляла более 36 трлн 218 млрд долларов. В июне 2023 года Байден заключил соглашение с Конгрессом о временной отмене потолка госдолга, отсрочив необходимость повышения лимита до 2 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайные меры, которые начнет вводить Минфин США, включают сокращение выплат по ряду статей государственных расходов. Это временная мера, направленная на перенаправление ресурсов на обслуживание госдолга, но не решающая проблему в долгосрочной перспективе. Прогнозы указывают на достижение предела между 14 и 23 января.

    При этом 2 января госдолг сократился примерно на 54 млрд долларов за счет выкупа части ценных бумаг, дав правительству время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со 2 января в США восстановлен фиксированный потолок государственного долга, отмененный полтора года назад.

    В декабре Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. При этом днем ранее конгрессмены отклонили предыдущую версию законопроекта, включавшую предложение о повышении потолка госдолга США, на котором настаивал Трамп.

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    14 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Лавров: Байден хочет «напоследок нагадить» новой администрации США

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу.

    Лавров указал, что администрация действующего президента США стремится «напоследок нагадить» Трампу, передает ТАСС.

    В частности, глава МИД напомнил, что подобные манеры в политике уже проявлялись у демократов, когда Барак Обама незадолго до инаугурации Трампа в первую каденцию выслал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений.

    «Сейчас администрация Байдена хочет сделать то же самое», – подчеркнул Лавров, заявив, что это стало характерной чертой политического ухода демократов.

    Также министр добавил, что такие действия не способствуют улучшению отношений между США и Россией и могут осложнить старт новой администрации.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, якобы чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине.

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    13 января 2025, 22:35 • Новости дня
    Байден начал прощальное заявление о своей внешней политике

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации.

    Выступление Байдена транслируют MSNBC и другие американские СМИ.

    Как сообщили ранее в администрации США, Байден собирается подчеркнуть успехи своей внешней политики, к которым относит расширение НАТО, помощь Украине, соглашения с Японией и Южной Кореей. Его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что внешняя политика Байдена оставляет значимое наследие, передает РИА «Новости».

    Напомним, как сообщили в Белом доме, 15 января Байден выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета.

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    14 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден намерен уведомить Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, сообщил представитель Белого дома выского ранга.

    «Байден уведомит Конгресс о желании исключить Кубу из списка спонсоров терроризма», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

    Кроме того, Байден издаст указ о приостановке действия одного из разделов закона Хелмса-Бертона, что временно лишит граждан США возможности подавать иски в американские суды о конфискованном имуществе на Кубе. Также планируется отмена ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, передает ТАСС.

    В Белом доме отметили, что администрация Байдена рассматривает это решение как односторонний шаг, несмотря на возможность пересмотра вопроса следующей администрацией: «Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм».

    Чиновник добавил, что католическая церковь добилась значительного прогресса в «договоренностях с Кубой», что должно привести к освобождению «в гуманитарных целях значительного числа политзаключенных и незаконно задержанных на Кубе». Ожидается, что освобождения произойдут до конца срока администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В 2021 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

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    14 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Байден решил назвать авианосцы ВМС США в честь Клинтона и Буша-младшего

    Tекст: Антон Антонов

    Новые атомные авианосцы ВМС США будут носить имена бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, сообщил глава американского государства Джо Байден.

    Байден заявил, что в честь Клинтона и Буша-младшего будут названы следующие два атомных авианосца класса «Джеральд Р. Форд» военно-морских сил США. В своем заявлении он отметил, что гордится этим решением и лично сообщил об этом бывшим президентам. Байден подчеркнул, что оба бывших президента были глубоко тронуты, передает РИА «Новости».

    Авианосцы будут носить названия USS William J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83). Ожидается, что их строительство начнется в ближайшие годы. «После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота», – сказал Байден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году, когда республиканец Дональд Трамп отказывался признавать победу Байдена на выборах президента США, Буш-младший заявил о победе демократа, хотя сам, как и Трамп, является республиканцем.

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    14 января 2025, 10:52 • Новости дня
    CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине, сообщает американский телеканал CNN.

    По данным канала, Байден до конца своего срока намерен убедить власти ЕС изъять замороженные активы Центробанка России, передает ТАСС.

    Уточняется, что цель этого шага – усиление переговорных позиций Запада на переговорах с Россией по ситуации на Украине.

    Согласно плану Байдена, российские активы, замороженные в ЕС, должны быть переведены на специальный эскроу-счет и будут разблокированы только при успешном исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.

    Также CNN указывает, в Европе опасаются значительного репутационного ущерба для банковской системы и нарушения норм международного частного права.

    При этом собеседники CNN в администрации Байдена считают, что успешная реализация этого плана до инаугурации Трампа маловероятна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины. Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    14 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Байден заявил о поддержке 50 стран в войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, что смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, но на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров напомнил, что Байден в ходе своего отчета по внешней политике рассказал об укреплении НАТО и о том, сколько стран помогли Украине, передает ТАСС.

    «Байден <…> с гордостью сказал, что «нам удалось укрепить НАТО» и сторонников североатлантического альянса: 50 стран «мы поставили под ружье», чтобы, он сказал, «помогать Украине», а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины. История повторяется», – пояснил министр.

    Напомним, действующий президент США Джо Байден заявил, что США объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину.

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    13 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Байден заявил о рекордных военных инвестициях США

    Байден сообщил о рекордных инвестициях США в военные закупки и разработки за четыре года

    Tекст: Антон Антонов

    Уходящая администрация США инвестировала рекордные 1,3 трлн долларов в военные закупки и разработки, заявил президент США Джо Байден.

    Байден в ходе речи в Госдепе объявил, что при его администрации инвестирована беспрецедентная сумма в военные закупки и разработки. Он отметил, что вложено больше, чем составляли затраты на эти цели в любой «четырехлетний период во времена холодной войны», передает ТАСС.

    «Мы значительно усилили нашу военно-промышленную базу, инвестировав почти 1,3 трлн долларов в закупки, а также исследования и разработки», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации, и заявил, что соперничество с Китаем должно завершиться победой США, чтобы они могли определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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