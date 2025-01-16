Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.4 комментария
Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил картины Хантера Байдена
Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена
Более 200 картин Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, стоимостью в миллионы долларов сгорели в результате пожаров в округе Лос-Анджелес; коллекция хранилась на складе возле дома адвоката Кевина Морриса, сообщила газета New York Post.
По информации газеты New York Post, стоимость картин оценивается в миллионы долларов, коллекция Байдена хранилась на складе в Пасифик-Палисейдс, неподалеку от дома адвоката Байдена Кевина Морриса. Несмотря на то что это место стало одним из очагов пожара, сам дом Морриса не был поврежден, передает ТАСС.
Хантер Байден, который начал заниматься живописью во время реабилитации от наркозависимости, считается художником-самоучкой. Его работы, каждая из которых оценивается примерно в 500 тыс. долларов, пользовались спросом на арт-рынке.
Газета The New York Times сообщила о том, что лесные пожары в Калифорнии уничтожили и другие частные коллекции. В числе утраченных произведений были работы таких известных художников, как Кит Харинг, Дэмиен Херст и Энди Уорхол.
Ранее лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений на площади свыше 16 тыс. гектаров, сгорели дома сына президента США Хантера Байдена, актрисы Пэрис Хилтон и режиссера Мэла Гибсона.
На пожаре погибла актриса Дэлис Карри, лесные пожары уничтожили один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в районе Биг-Рок.
Президент США Джо Байден заявил, что восстановление Лос-Анджелеса потребует значительных финансовых вложений из федерального бюджета.