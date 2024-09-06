Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.6 комментариев
Глава МИД Венгрии выступил против ударов Киева по России
Петер Сийярто назвал идею применения западного оружия для атак вглубь РФ опасной эскалацией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов Украины вглубь России. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
«Министр Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», – приводит слова Ковача РИА «Новости».
Сийярто также подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории России.