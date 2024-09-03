В убийстве экс-мэра города в США и его дочери признался десятилетний ребенок

Десятилетний ребенок дал показания о том, что застрелил бывшего мэра американского города Минден и его дочь

Tекст: Константин Сергеев

«Ребенок заключен под стражу после того, как признался в том, что застрелил экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослую дочь», – сообщает телеканал NBC News.



Погибших застрелили в доме самого бывшего мэра Миндена Джозефа Корнелиуса-старшего. Находившийся здесь же шестилетний ребенок при нападении не пострадал. По данным шефа полиции Джареда МакАйвера, на обоих телах обнаружены многочисленные пулевые ранения. При совершении преступления злоумышленник использовал два разных пистолета.

МакАйвер также сообщил телеканалу, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако, информации о степени родства не предоставил. Мальчика задержали по двум пунктам обвинения в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Турции задержан американец. Мужчина подозревается в убийстве 30-летней женщины в подмосковном Одинцове.