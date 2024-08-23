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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    31 комментарий
    23 августа 2024, 22:58 • Новости дня

    Гражданин США задержан в Турции по подозрению в убийстве женщины в России

    Подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Одинцове гражданин США задержан в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    В Турции задержан мужчина, который подозревается в убийстве 30-летней женщины в подмосковном Одинцове, сообщили в главке СК по Московской области. В правоохранительных органах рассказали, что задержан гражданин США.

    В четверг на лестничной клетке 11-го этажа жилого дома было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Правоохранители выяснили, что к убийству причастен сожитель жертвы, передает ТАСС.

    Мужчина успел сбежать в Турцию. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В СК сообщили, что сейчас он «задержан компетентными органами Турецкой Республики». «Решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», – сказано в сообщении.

    Позднее в правоохранительных органах рассказали, что подозреваемым в убийстве оказался гражданин США.


    23 августа 2024, 09:49 • Новости дня
    Степашин предложил пересмотреть роль некрополя у Кремлевской стены
    Степашин предложил пересмотреть роль некрополя у Кремлевской стены
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выступил с инициативой пересмотреть вопрос о существовании некрополя у Кремлевской стены, посчитав его несоответствующим современному облику главной площади страны. При этом он высказался за сохранение Мавзолея Владимира Ленина в качестве исторического памятника.

    По его словам, Мавзолей в данный момент выполняет скорее функцию музея, нежели место для поклонения, в этой связи сохранение этого исторического объекта оправдано, однако вопрос о захоронении тела Ленина уже неактуален, передает ТАСС.

    Также озабоченность политика вызывает существование некрополя у Кремлевской стены.

    «Красная площадь сегодня – место для гуляний, культурных мероприятий, а рядом – могилы. Это несоответствие», – отметил он.

    Степашин предложил найти достойное место для перезахоронения останков выдающихся деятелей, захороненных в Кремлевской стене.

    Политик выразил уверенность, что решение вопроса о некрополе необходимо для сохранения исторической памяти и создания гармоничного образа Красной площади.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как молодые политики России видят судьбу Мавзолея и тела Ленина. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Так, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Ленина.

    После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что Ленина стоит убрать с Красной площади.

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    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 08:00 • Новости дня
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    23 августа 2024, 05:55 • Новости дня
    Times дала оценку «хвастовству» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Times назвала поражением «хвастовство» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Tекст: Антон Антонов

    Киев поспешил заявить о причастности к атаке боевиков на колонну группы «Вагнер» на территории Мали, но сейчас это «хвастовство» выглядит как поражение, пишет Times.

    Как указала Times, украинская военная разведка «поспешила взять на себя часть славы» после нападения боевиков на группу «Вагнер», но «это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева», передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер потребовали от СБ ООН «осудить предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в Сахеле».

    Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки. Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной и обратились в СБ ООН для расследования поддержки Киевом африканских боевиков.



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    23 августа 2024, 17:26 • Новости дня
    Спецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
    Спецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Захватившие заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино в Волгоградской области ликвидированы, сообщили в Росгвардии.

    Всего уничтожено четверо преступников, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Росгвардии уточнили, что захватчиков уничтожили снайперы точными выстрелами, сообщает РИА «Новости».

    Заложники освобождены.

    Напомним, в ИК-19 произошел захват заложников. Президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем. СК России завел уголовное дело.

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    23 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.

    Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.

    Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.

    На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

    Коментарии (16)
    23 августа 2024, 11:57 • Новости дня
    Генпрокурор раскрыл новые подробности расстрела царской семьи

    Генпрокурор Краснов: Во время расстрела царской семьи пули рикошетили от зашитых в одежду драгоценностей

    Генпрокурор раскрыл новые подробности расстрела царской семьи
    @ svyaytievoini

    Tекст: Александра Юдина

    Пули неоднократно рикошетили от драгоценностей, зашитых в одежду членов царской семьи в ходе расстрела, рассказал возглавлявший расследование уголовного дела об убийстве царской семьи генпрокурор России Игорь Краснов.

    В ходе интервью журналисту Сергею Минаеву он рассказал, что следователи уделили внимание показаниям непосредственных участников этого трагического события и выяснили, что члены царской семьи погибли не сразу, передает ТАСС.

    Краснов отметил, что пули неоднократно отскакивали от предметов одежды, в которые были зашиты драгоценности. Это обстоятельство значительно осложнило процесс убийства и вызвало шок у палачей.

    Согласно материалам следствия, часть драгоценностей, зашитых в одежду царской семьи, была похищена участниками расстрела, а другая часть впоследствии была обнаружена в музейных архивах.

    В июле исполнилось 106 лет со дня трагической гибели в Екатеринбурге царской семьи – императора Николая II, его супруги Александры Федоровны, их детей и приближенных.

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    23 августа 2024, 17:22 • Новости дня
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.

    «Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.

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    23 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области

    Захарова напомнила телеканалу CNN о необходимости соблюдать российские законы на территории РФ

    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области
    @ mid.ru

    Tекст: Алена Задорожная

    США вечно заявляют о миропорядке, основанном на никому не известных правилах. Им нужно определиться: живут ли они по правилам или по правам, но законодательство России на ее территории должны соблюдать все, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право.

    «Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    «Так что, во-первых, пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», – подчеркнула Захарова.

    Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право. «Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало», – объясняет американский телеканал.

    «Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», – утверждают в CNN. При этом в компании не уточнили, на какие положения они ссылаются.

    Напомним, репортаж корреспондента Ника Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и якобы в сам город. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов.

    ФСБ позже сообщила, что в отношении репортера CNN возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследуют США и ЕС, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (8)
    23 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

    MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

    Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.

    Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.

    Коментарии (3)
    23 августа 2024, 14:53 • Новости дня
    Финский профессор предложил заключить новый договор с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Финский геополитический эксперт Туомас Малинен выступил с инициативой заключения нового договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, подчеркнув необходимость дать российскому руководству понять, что страна не будет использована для нападения на Москву.

    В своей соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он призвал к разработке нового договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, передает РИА «Новости».

    По мнению Малинена, такой договор позволит не только укрепить отношения между Финляндией и Россией, но и даст четкий сигнал российскому руководству о том, что Финляндия не намерена участвовать во враждебных действиях.

    Кроме того, профессор призвал создать такой договор в кратчайшие сроки.

    В МИД заявили, что Россия рассматривает предстоящие в конце августа военные учения Финляндии в русле других враждебных шагов.

    Коментарии (24)
    23 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название – Торецк), идет зачистка бывших украинских позиций, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, российские войска уничтожили группировку ВСУ на позициях в многоэтажках Дзержинска, при этом часть противника сбежала, идет зачистка.

    В силовых структурах добавили, что ВСУ перебрасывают небольшие группы подкрепления, большая часть которых не успевают даже дойти до позиций.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ покидают ДНР, оставляя за собой целые полосы фронта.

    Коментарии (11)
    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

    Коментарии (40)
    23 августа 2024, 19:19 • Новости дня
    Продюсер назвал препятствия к российским гастролям Меладзе

    Продюсер Шахиди: Не уверен, что Меладзе в ближайшее время будет гастролировать в России

    Продюсер назвал препятствия к российским гастролям Меладзе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ни организаторы, ни концертные залы, ни билетники рисковать не станут. Даже несмотря на то, что у артиста есть и всегда существовала огромная аудитория поклонников», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер, организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди, комментируя информацию о намерении певца Валерия Меладзе вернуться в Россию с концертами.

    СМИ сообщили, что певец Валерий Меладзе якобы думает о возобновлении концертов в России и даже рассматривает возможность проведения тура по стране по случаю своего 60-летия. Уточняется, что несмотря на жалобы общественников, артист не признан иноагентом и фактически никакого запрета на его выступления нет.

    «Я совсем не уверен, что Валерий Меладзе в ближайшее время будет гастролировать в России. Я считаю этот «вброс» преждевременным. Уверен, что ни организаторы, ни концертные залы, ни билетники рисковать не станут. Даже несмотря на то, что у артиста есть и всегда существовала огромная аудитория поклонников», – говорит Шахиди.

    Он также подчеркнул, что у зрителей есть кому подарить свою любовь внутри страны – тем, кто остался верным сыном своего Отечества. Об уехавших звездах, особенно тех, кто не поддерживает Россию, никто не вспоминает и даже лишний раз говорить не хочет, считает продюсер.

    «Страна живет другими заботами, более важными, чем оплакивать тех, кто когда-то ее покинул. Большинство из них уже забыты. И это истинная правда», – заключил Шахиди.

    Напомним, в начале 2023 года во время выступления на корпоративе в Дубае Меладзе произнес кричалку украинских националистов по просьбе одного из зрителей. Позже в своем Telegram-канале певец обратился к своим поклонникам и попросил «понять и простить».

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    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

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    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

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    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

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      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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