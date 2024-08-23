На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Гражданин США задержан в Турции по подозрению в убийстве женщины в России
Подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Одинцове гражданин США задержан в Турции
В Турции задержан мужчина, который подозревается в убийстве 30-летней женщины в подмосковном Одинцове, сообщили в главке СК по Московской области. В правоохранительных органах рассказали, что задержан гражданин США.
В четверг на лестничной клетке 11-го этажа жилого дома было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Правоохранители выяснили, что к убийству причастен сожитель жертвы, передает ТАСС.
Мужчина успел сбежать в Турцию. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В СК сообщили, что сейчас он «задержан компетентными органами Турецкой Республики». «Решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», – сказано в сообщении.
Позднее в правоохранительных органах рассказали, что подозреваемым в убийстве оказался гражданин США.