Гражданин США задержан в Турции по подозрению в убийстве женщины в России

Подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Одинцове гражданин США задержан в Турции

Tекст: Антон Антонов

В четверг на лестничной клетке 11-го этажа жилого дома было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Правоохранители выяснили, что к убийству причастен сожитель жертвы, передает ТАСС.

Мужчина успел сбежать в Турцию. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В СК сообщили, что сейчас он «задержан компетентными органами Турецкой Республики». «Решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», – сказано в сообщении.

Позднее в правоохранительных органах рассказали, что подозреваемым в убийстве оказался гражданин США.



