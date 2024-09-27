Космонавт Кононенко раскрыл секрет чихания в скафандре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кононенко на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов рассказал о том, что делать, если человек чихнул в космическом скафандре, передает ТАСС. Он пошутил, что в такой ситуации нужно «втянуть» воздух обратно. Однако затем добавил, что для этого предназначено специальное устройство – вальсальва, которое помогает выровнять давление в ушах при резком его изменении, например, из-за чиха.

Устройство вальсальва, как объяснил Кононенко, является обязательной частью скафандров и водолазных костюмов. Это устройство помогает космонавтам справляться с изменениями давления, которые могут возникнуть во время работы в космосе.

Олег Кононенко и его коллега Николай Чуб недавно вернулись с Международной космической станции после самой длительной миссии в истории программы, продолжавшейся более 374 суток. В ходе пресс-конференции Кононенко также пошутил, что пребывание в космосе теперь измеряется в «кононенках», в честь его долгого пребывания на орбите. Он рассказал, что его коллеги, включая астронавта Суниту Уильямс, уже применяют эту неофициальную единицу измерения времени на орбите.

Экипаж корабля «Союз МС-25», в который входили два российских космонавта и один астронавт из США, успешно вернулся на Землю после годовой миссии на Международной космической станции (МКС). Перед этим «Союз МС-25» отстыковался от МКС и начал автономный полет с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом Трейси Дайсон на борту.

Отметим, что командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым человеком, который пробыл тысячу суток на околоземной орбите.