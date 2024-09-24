Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.29 комментариев
ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть к 2050 году
ОПЕК: Спрос на нефть может достичь 120,1 млн баррелей в сутки к 2050 году
К 2050 году мировое потребление нефти может достичь 120,1 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 18 млн б/с относительно 2023 года, следует из долгосрочного прогноза Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook (WOO).
В предыдущем прогнозе, который ограничивался 2045 годом, ОПЕК ожидала рост спроса на 16 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 116 млн б/с, передает ТАСС.
Согласно прогнозу, в 2029 году спрос на нефть может достичь 112,3 млн б/с, что на 10,1 млн б/с больше, чем в 2023 году. При этом основной рост спроса будет наблюдаться в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в отличие от стагнации в странах ОЭСР, отметили в ОПЕК.
Ранее сообщалось, что Россия в августе 2024 года превысила план по добыче нефти в рамках договоренностей по сделке ОПЕК+.