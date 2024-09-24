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ФСБ задержала гражданку Центральной Азии в Хабаровском крае за оправдание терроризма
В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии, которая в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации.
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма в интернете, передает РИА «Новости». Женщина активно оправдывала деятельность международной террористической организации, что стало основанием для ее задержания и помещения под стражу. В настоящее время она находится под стражей.
Следственный отдел УФСБ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду с использованием средств массовой информации.
Санкции по данной статье могут включать штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Силовики продолжают расследование, выясняя все обстоятельства дела и проверяя возможность причастности женщины к другим преступлениям, связанным с терроризмом.
Ранее в Геническе Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете, ему грозит до семи лет тюрьмы.
Бывшего редактора издания DOXA Армена Арамяна заочно отправили под стражу по делу о пропаганде терроризма, а также объявили в международный розыск.