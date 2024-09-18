Глава Минюста предложил упростить исполнение судебных решений в странах БРИКС

Tекст: Дарья Григоренко

Чуйченко на совещании министров юстиции стран БРИКС обозначил ключевые направления развития сотрудничества в сфере юстиции. По его мнению, необходимо создать эффективные механизмы, которые позволят упростить трансграничное деловое и гражданское взаимодействие, а также обеспечить надежную защиту иностранных инвестиций, передает ТАСС.

Особое внимание глава Минюста уделил необходимости разработки международного инструмента, который бы унифицировал процедуры признания и исполнения иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам. Такой инструмент позволил бы решить накопившиеся проблемы и обеспечить беспрепятственное исполнение судебных решений на территории стран БРИКС.

Чуйченко подчеркнул, что создание такого инструмента станет важным шагом к укреплению сотрудничества между странами БРИКС в сфере юстиции и будет способствовать развитию международной торговли и инвестиций.

Ранее политолог Павел Данилин рассказал газете ВЗГЛЯД, как рост интереса к БРИКС в мире стал дипломатической победой Москвы. В четверг Владимир Путин встретился с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности.