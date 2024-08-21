Мишустин: Россия и Китай расширяют использование национальных валют

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве, совместными усилиями обеспечивается диверсификация торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяется использование национальных валют, передает РИА «Новости».

Он добавил, что доля рубля и юаня во взаимных расчетах превысила 95%.

Ранее премьер Государственного совета КНР Ли Цян по прибытии в Москву заявил, что Россия и Китай достигли эталона международных отношений нового типа.