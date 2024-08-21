Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.4 комментария
Мишустин: Россия и Китай расширяют использование национальных валют
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля во взаимных расчетах уже превышает 95%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как отметил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве, совместными усилиями обеспечивается диверсификация торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяется использование национальных валют, передает РИА «Новости».
Он добавил, что доля рубля и юаня во взаимных расчетах превысила 95%.
Ранее премьер Государственного совета КНР Ли Цян по прибытии в Москву заявил, что Россия и Китай достигли эталона международных отношений нового типа.