Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
МОК пообещал рассмотреть инцидент с израильским дзюдоистом, который поцеловал военный флаг
Международный олимпийский комитет (МОК) расследует эпизод с возможным нарушением Олимпийской хартии со стороны израильского дзюдоиста Петера Пальчика, сообщил представитель организации Марк Адамс.
Пальчик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 100 кг. И после победы в схватке за третье место поцеловал военный флаг.
По словам Адамса, МОК продолжает напоминать национальным олимпийским комитетам правила поведения спортсменов на Играх, и не только НОК Израиля, все НОКи должны следовать этим правилам, передает ТАСС.
«Поэтому, очевидно, мы рассмотрим этот случай. Я не видел видео [того, как он празднует], но мы обязательно напомним НОКу Израиля о правилах поведения и выражения спортсменов. Мы подождем и посмотрим, что будет дальше, чтобы говорить о последствиях», – добавил он.
Ранее гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде.