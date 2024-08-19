Победителей турнира «Кубок Защитников Отечества» наградили в Ставрополе

Церемония награждения победителей межрегионального турнира «Кубок Защитников Отечества» прошла в Ставрополе

В соревнованиях принимали участие около 130 ветеранов СВО из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской народных республик, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В программу Кубка вошли соревнования по шести видам спорта: пауэрлифтингу, стрельбе из лука, настольному теннису, пулевой стрельбе, армрестлингу и волейболу сидя.

Церемонию награждения сопровождали выступления народных ансамблей и артистов.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что «это были яркие и эмоциональные дни, по своему соперничеству и накалу, уровню конкуренции, страстям не уступающие самым крупным соревнованиям паралимпийцев»

Герой России член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов сказал: «Мы впервые провели мероприятие на свежем воздухе. Это дало возможность приобщить к празднику не только участников Кубка и их родных, но и жителей города. Площадь была заполнена людьми».

Участник СВО, кавалер медали «За отвагу», двукратный чемпион Москвы и участник чемпионата России по пауэрлифтингу, амбассадор проекта «Мы вместе. Спорт» Ринат Васильев отметил: «Я был на всех пяти Кубках. С каждым разом уровень организации растет, как и вовлеченность ребят-спортсменов. Участников все больше. Это неоценимый труд и забота о ветеранах боевых действий».

Ветеран СВО, участник «Кубка Защитников Отечества» Николай Гончаренко из Ростова-на-Дону рассказал: «Мы играли в волейбол, и я увидел боевых товарищей, а они меня. Чувства не передать словами. Сердце заколотилось, я даже растерялся. Подошли, обнялись, поговорили. Пожелали друг другу удачи на соревнованиях. Спасибо фонду «Защитники Отечества».

14-17 ноября в Сириусе состоится финальное всероссийское комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества». В нем примут участие победители межрегиональных турниров со всей страны.