  • Новость часаПутин помиловал участвовавших в обмене с США заключенных
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    14 комментариев
    1 августа 2024, 19:59 • Новости дня

    Патрушев провел выездное совещание о ситуации в агропромышленном комплексе России

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках рабочей поездки в Саратовскую область заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в агропромышленном комплексе, на котором рассмотрели вопросы стабильного функционирования отрасли.

    Как было отмечено, в 2024 году российский агропром в целом показывает положительную динамику. Индекс АПК оценивается в 105,9%. Растут объемы животноводства и продукции переработки. В текущем сезоне погодные условия значительно осложняли ход весенних полевых работ. Тем не менее сейчас ситуация штатная, говорится на сайте правительства РФ.

    «К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн тонн. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн», – сообщил Патрушев.

    Для обеспечения качественного проведения сезонных полевых работ правительством приняты все необходимые решения. В частности, на поддержку сельхозпроизводства в регионы направлено 94 млрд рублей. Также при необходимости принимаются оперативные решения. Так, на новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 млрд рублей, 7 млрд предусмотрено на зерновые интервенции и еще 1 млрд – на поддержку льготного лизинга.

    Вице-премьер отметил, что по поручению правительства продолжается комплексная межведомственная работа по укреплению материально-технической базы аграриев. В частности, утвержден план поставок топлива сельхозпредприятиям до ноября текущего года, реализуются меры для обеспечения доступности минеральных удобрений.

    Кроме того, в ходе совещания участники обсудили подготовку профильных кадров для АПК. В ходе приемной кампании 2024/2025 учебного года в профильные вузы предстоит набрать более 46 тыс. абитуриентов. По словам Патрушева, подготовка кадров напрямую влияет на перспективы развития и эффективное функционирование агропрома. Студенты в процессе получения образования имеют возможность реализации собственных инновационных проектов и стартапов за счет грантов. Правительство ежегодно направляет аграрным вузам значительные средства. В 2024 году объем финансирования увеличен относительно прошлого года и составляет 30 млрд рублей.

    Подводя итоги совещания, Патрушев подчеркнул, что важно не снижать темпы уборочной кампании. Уборка сельхозкультур должна быть завершена в оптимальные агротехнические сроки. При этом для сохранения качества собранного урожая субъекты должны проконтролировать своевременную готовность сушильных комплексов, элеваторов и складских помещений. Вице-премьер поручил Минсельхозу взять на особый контроль оперативное предоставление регионами отчетности о собранном урожае. Также в связи с началом озимого сева во второй половине августа необходимо держать на контроле обеспеченность аграриев средствами производства и в первую очередь семенами. Приоритет, по словам вице-премьера, должен быть отдан российской селекции.

    1 августа 2024, 06:09 • Новости дня
    Африканец рассказал, как оказывал интимные услуги главе МИД Германии Бербок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выходец из Африки по имени Кингсли заявил, что последние несколько лет работал в сфере секс-услуг, одним из его клиентов якобы была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщают СМИ.

    Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была «министр из Германии». Ее имени он не раскрыл, передает «Лента.ру».

    Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.

    Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.

    Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.

    Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.

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    31 июля 2024, 23:02 • Новости дня
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим уже успел применить переданные ему истребители F-16, самолеты совершили первые боевые вылеты, утверждает украинская пресса.

    Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.

    Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.

    Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.

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    31 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

    Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

    «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

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    1 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.

    В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.

    В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.

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    1 августа 2024, 16:09 • Новости дня
    Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера

    Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши

    Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест, сообщили СМИ.

    Как пишет Sport Mediaset, Карини была вынуждена отказаться от продолжения боя уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос. Итальянская спортсменка выразила сожаление по поводу преждевременного завершения выступления, однако отметила, что боль была настолько сильной, что она не могла продолжать. После завершения поединка Анджела Карини не смогла сдержать слез, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в комментарии ANSA осудила участие в Олимпиаде Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, заявив, что участие трансгендеров создает неравные условия для других спортсменок.

    Ранее сообщалось, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

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    1 августа 2024, 01:12 • Новости дня
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

    Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

    В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.

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    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

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    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

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    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    31 июля 2024, 21:18 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом специальной военной операции на Украине, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

    Как сообщает журнал, приблизительно за неделю до начала СВО Харрис была в Мюнхене на встрече с лидерами европейских стран, где встретилась с Владимиром Зеленским. Тогда, как заявил бывший украинский министр обороны Алексей Резников, она сообщила о неизбежности «нападения» со стороны РФ, передает ТАСС.

    Как пишет журнал, Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, но Харрис отклонила оба предложения, так как «наказание может последовать только после совершения преступления».

    Ранее Зеленский заявил, что выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины.

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    31 июля 2024, 23:54 • Новости дня
    На Олимпиаде после заплыва по Сене вырвало двух спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало.

    Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.

    Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».

    Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.

    В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.

    Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.

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    31 июля 2024, 21:02 • Новости дня
    Диетолог объяснил рост численности толстых мужчин в России

    Диетолог Гинзбург объяснил, почему мужчины чаще женщин сталкиваются с проблемой лишнего веса

    Диетолог объяснил рост численности толстых мужчин в России
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Россия достигла пищевого изобилия – еда перестала быть дефицитной, становится все более жирной и сладкой. Это и приводит к появлению излишнего веса у людей, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург, комментируя сообщение о росте в России числа мужчин с избыточным весом. Он пояснил, почему эта проблема касается женщин в меньшей степени.

    Росстат опубликовал исследование, согласно которому доля россиян старше 19 лет с избыточным весом за последние пять лет выросла до 62,6%. Также увеличилось количество людей с предожирением. Отмечается, что чаще всего с проблемой лишнего веса сталкиваются мужчины.

    «Тенденция к нарастанию веса встроена в природу человека. Раньше, в начале развития нашей цивилизации, человека от лишнего веса спасала та самая первобытная еда, в которой было мало жира и сахара и много пищевых волокон. Кроме того, для ее добычи приходилось немало потратить сил и калорий. Ну и, естественно, сейчас наше тело не тратит много калорий на согревание тела», – говорит Гинзбург.

    Он объясняет, что в процессе эволюции человека, причем буквально в последние 50–70 лет, ряд стран, в том числе и Россия, достигли так называемого пищевого изобилия. Еда перестала быть дефицитной и окружает нас повсюду. Современная тенденция такова, что пища становится все более жирной, сладкой, рафинированной. Речь идет о фастфуде, готовых блюдах из доставки и магазинов. Это и приводит к появлению излишнего веса у людей.

    По словам диетолога, с данной проблемой сталкиваются в той или иной степени во всем мире. Каждые 10 лет количество людей с лишним весом увеличивается примерно на 10%. В результате становится все больше людей с предожирением и ожирением.

    «При этом наблюдается весьма неприятная тенденция: мужчины толстеют быстрее, чем женщины. Если посмотреть за последние 10 лет, то процент прибавки количества мужчин с лишним весом будет больше, чем тот же показатель среди женщин. Это плохо, потому что у мужчин лишний вес, как правило, приводит к сахарному диабету, атеросклерозу, артериальной гипертонии, подагре и другим. В общем, ко всему тому, что увеличивает процент смертности», – рассказывает специалист.

    Однако, продолжает врач, данными заболеваниями также страдают и женщины. Отличие лишь в том, что у женщин те же самые болезни появляются немного позже, где-то после менопаузы – заболевание вышеперечисленными болезнями, как правило, происходит у представительниц прекрасного пола примерно на 10 лет позже, нежели у мужского.

    «Тенденция «толстения» не останавливается, несмотря на то что некоторые люди стали вести здоровый образ жизни, есть более полезную еду, больше двигаться по двум причинам. Первая: этих действий человек делает недостаточно – двигается и правильно питается только в выходные, а в остальные дни недели сидит в офисе, поедая булочки. Эти полезные привычки недостаточно внедрены в человеческое общество. Вторая: все эти действия выполняются неправильно – человек считает, что заказанная из ресторана еда раз похожа на домашнюю, значит полезная, а это далеко не так», – заключил Гинзбург.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что мужчинам легче похудеть, нежели женщинам, поскольку этому способствует тестостерон и большая развитость мышечной массы. Она дала рекомендации для быстрого похудения сильного пола.

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    1 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены три пусковые установки американского ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    1 августа 2024, 16:50 • Новости дня
    Распространено видео обмена заключенными в аэропорту Анкары

    В Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и США

    Распространено видео обмена заключенными в аэропорту Анкары
    @ Алексей Соловьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Анкары при посредничестве Турции состоялся обмен 26 заключенными между Россией и США, об этом сообщили турецкие СМИ.

    NTV показал в прямом эфире обмен заключенными между РФ и США в аэропорту. Как отмечается, обмен был организован при активном содействии Национальной разведывательной организации Турции, передает ТАСС.

    Официального подтверждения от властей Турции или России пока не поступало. Однако приземление в аэропорту Анкары самолета специального летного отряда «Россия», а также американского борта, предположительно с российскими заключенными, косвенно подтверждает информацию об обмене.

    Ранее сообщалось, что представители Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом.

    В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.

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    1 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом

    Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине

    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в терроризме экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев заявил, что в его дом на Украине прилетел беспилотник, пишут украинские СМИ.

    Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.

    По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.

    «Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.

    Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.

    Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.

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    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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