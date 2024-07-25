Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.7 комментариев
Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и содействии террористической деятельности
Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу остановили деятельность жителя Хабаровска, который собирал информацию о военных.
Его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности, сообщает УФСБ по ВВО, передает ТАСС.
Сообщается, что 39-летний житель Хабаровска, недовольный политическим строем России и противник СВО, решил оказать помощь Украине, что угрожало безопасности России. Через мессенджер он начал переписку с агентом украинских спецслужб, который затем связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Мужчина выполнял разведывательные задачи по сбору информации о действующих военнослужащих и сотрудниках ФСБ России в Дальневосточном федеральном округе.
Его особенно интересовали лица из командного состава, оперативные сотрудники органов безопасности и военнослужащие, удостоенные высшей государственной награды «Герой Российской Федерации». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.