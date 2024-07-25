Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и содействии террористической деятельности

Tекст: Кристина Цыцура

Его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности, сообщает УФСБ по ВВО, передает ТАСС.

Сообщается, что 39-летний житель Хабаровска, недовольный политическим строем России и противник СВО, решил оказать помощь Украине, что угрожало безопасности России. Через мессенджер он начал переписку с агентом украинских спецслужб, который затем связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Мужчина выполнял разведывательные задачи по сбору информации о действующих военнослужащих и сотрудниках ФСБ России в Дальневосточном федеральном округе.

Его особенно интересовали лица из командного состава, оперативные сотрудники органов безопасности и военнослужащие, удостоенные высшей государственной награды «Герой Российской Федерации». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.



