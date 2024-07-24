Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем
Опубликованы кадры сопровождения СУ-27 трех самолетов британских ВВС над Черным морем
Минобороны России показало кадры сопровождения российским истребителем Су-27 стратегического самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.
Кадры предоставлены из кабины пилотов истребителя Су-27, который сопровождает три британских самолета, сообщает ТАСС. Видео демонстрирует перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.
Ранее сообщалось, что британские истребители и самолет-разведчик попытались подойти к российской границе в Черном море, их перехватил истребитель Су-27.