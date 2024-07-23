В Кремле заявили об ответственной позиции Москвы по Арктике

В Госдуме объяснили «страшную статистику» гибели людей на воде

В Госдуме призвали бороться с гибелью детей на воде на федеральном уровне

Tекст: Татьяна Косолапова

«Страшная статистика, которая в последние дни свидетельствует о массовой гибели людей в водоемах, которые плохо обустроены – не имеют штата спасателей, предупредительных знаков, материальных условий для того, чтобы действительно организовать спасение людей – заставляет еще раз вернуться к ряду мер», – говорит Останина.



Во-первых, продолжает собеседница, учитывая хороший советский опыт развития общественно-государственной организации ОСВОД (Общество спасения на водах), необходимо обучать людей держаться на воде. Во-вторых, в каждом российском регионе следует оборудовать ряд мест отдыха людей у водоемов, поскольку невыносимая жара, которая настигла россиян в этом году, заставляет людей, в том числе семьи с детьми, искать любые способы охладиться.

«Данная ситуация – показатель того, что пока мы не можем охватить семьи с детьми организованным отдыхом. Но если оборудованных мест для купания будет больше, то люди вряд ли продолжат купаться в непригодных для этого дела местах. У нас сейчас из 18 млн детей от 7 до 17 лет, которые имеют право на отдых и оздоровление, только 5 млн охвачено организованным отдыхом. Остальные дети остаются с родителями. И учитывая, что вопрос приобретения путевок ложится на кошелек родителей, не все могут позволить себе поездку на море и другие специально отведенные для купания места», – рассказывает депутат.

Она подчеркивает, что на данный момент для семей с детьми нет никаких льгот на дорожные путешествия, хотя для того, чтобы осуществить путешествие по России, например, на озеро Байкал, нужно проехать по платным дорогам. А авиаперелет или проезд поездом «стоит непомерно дорого», да и раскупают такие билеты мгновенно – всем семьям с детьми их не хватает.

«Поэтому нам просто необходимо выделить на отдых и оздоровление детей средства из федерального бюджета, еще раз увеличить строительство загородных детских лагерей для того, чтобы все дети были охвачены организованным отдыхом, где с ними работали бы опытные инструкторы, где были бы у них вожатые. Что касается отдыха на водоемах, то тут надо возвращать ОСВОД, учить людей держаться на воде, повторять с ними предупредительные, запрещающие знаки, информировать людей о том, где и как опасно купаться», – считает Останина, отмечая, что она уже обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением вернуться к рассмотрению вопроса о том, чтобы перевести организацию отдыха и оздоровление детей на федеральный уровень.

Напомним, за минувшие сутки в России на водоемах погибли 40 человек, двое из которых дети. А в конце июля МЧС России сообщало о резком всплеске смертности на воде. В период с 12 по 26 июля погибли 86 детей. При этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв.

Ранее СМИ сообщили, что участились случаи заражения личинками червей, которые проникают под кожу во время купания и вызывают сильный зуд, передает «News.ru». Данную тенденцию выявили у жителей Нижнего Новгорода поселка в Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Среди заболевших также есть дети.