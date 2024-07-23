Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Пескова спросили об освобождении редактора «Радио Свобода»
Песков переадресовал вопрос по требованию США об освобождении редактора «Радио Свобода» Курмашевой в МИД
Российское руководство не дает комментариев по требованиям посольства США освободить редактора «Радио Свобода*» (иноагент) Алсу Курмашеву, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Курмашеву признали виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и приговорили к шести с половиной годам общего режима.
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