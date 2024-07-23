Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
Китай в ходе визита Кулебы решил посодействовать урегулированию проблемы Украины
Китайские власти в ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы продолжат содействовать мирному урегулированию украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Как подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос о том, что ожидает КНР от этого визита, китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе, сообща искать реальные пути для урегулирования украинского кризиса политическими методами, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона в ходе оценки визита украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай ориентируется на свое стратегическое партнерство с китайской стороной.