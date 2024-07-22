То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».6 комментариев
Песков: Россия оценит визит Кулебы в КНР, исходя из отношений с Китаем
Песков: Россия оценит визит Кулебы в КНР, исходя из своих отношений с Китаем
Российская сторона в ходе оценки визита украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай ориентируется на свое стратегическое партнерство с китайской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для нас главное – наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнерства с КНР, исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами наших двух государств», – сказал Песков, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о прогнозах Кремля об итогах визита главы МИД Украины в Китай и возможном изменении позиции Пекина.
Россия намерена и дальше развивать отношения с Китаем во всех сферах, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Кулеба намерен посетить Китай 23-26 июля, он поедет туда по приглашению китайского коллеги Ван И, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В украинском МИД пояснили, что в ходе визита планируется обсуждение мирного урегулирования на Украине.