Песков: Россия оценит визит Кулебы в КНР, исходя из отношений с Китаем

Песков: Россия оценит визит Кулебы в КНР, исходя из своих отношений с Китаем

Tекст: Алексей Дегтярев

«Для нас главное – наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнерства с КНР, исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами наших двух государств», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о прогнозах Кремля об итогах визита главы МИД Украины в Китай и возможном изменении позиции Пекина.

Россия намерена и дальше развивать отношения с Китаем во всех сферах, подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Кулеба намерен посетить Китай 23-26 июля, он поедет туда по приглашению китайского коллеги Ван И, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В украинском МИД пояснили, что в ходе визита планируется обсуждение мирного урегулирования на Украине.