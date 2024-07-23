Названы заказчики терактов в Запорожской области

СК назвал сотрудников спецслужб Украины заказчиками терактов в Запорожье

Tекст: Вера Басилая

По его словам, установлены и объявлены в розыск трое координаторов совершения терактов на территории Запорожской области, они находятся за пределами России, передает ТАСС.

Кроме того, в розыск объявлены четыре координатора терактов, которые находились в Запорожской области и совершали их, после чего сумели покинуть территорию Россию.

Всего в Запорожской области расследовано 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным на территории региона до его вхождения в состав России. С начала работы в январе 2023 года возбуждено более 80 уголовных дел по фактам 29 террористических актов и диверсий в Запорожской области.

Газета ВЗГЛЯД писала, что терроризм стал главным признаком киевского режима.