Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
Названы заказчики терактов в Запорожской области
СК назвал сотрудников спецслужб Украины заказчиками терактов в Запорожье
Заказчиками и вдохновителями терактов в Запорожской области являются лица, которые находятся на территории Украины, предположительно, из сотрудников спецслужб, сообщил руководитель СУ СК по Запорожской области Александр Царакаев.
По его словам, установлены и объявлены в розыск трое координаторов совершения терактов на территории Запорожской области, они находятся за пределами России, передает ТАСС.
Кроме того, в розыск объявлены четыре координатора терактов, которые находились в Запорожской области и совершали их, после чего сумели покинуть территорию Россию.
Всего в Запорожской области расследовано 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным на территории региона до его вхождения в состав России. С начала работы в январе 2023 года возбуждено более 80 уголовных дел по фактам 29 террористических актов и диверсий в Запорожской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, что терроризм стал главным признаком киевского режима.