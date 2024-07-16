Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.2 комментария
Источник: За ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России
Источник: За ВСУ воюют члены мотоклуба Bandidos из США, имеющего филиалы в России
Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил источник в силовых структурах.
Как сообщил источник РИА «Новости», был проведен анализ интернет-ресурсов и мониторинг соцсетей, связанных с мотоклубом Bandidos, который показал, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ.
При этом он отметил, что мотоклуб все еще продолжает деятельность на территории России. На основе открытых данных в соцсетях были установлены личности нескольких членов мотоклуба, являющихся к тому же военнослужащими ВСУ.
Ранее главу киевского отделения клуба байкеров «Ночные волки» Алексея Верещагина сотрудники СБУ арестовали в Харькове за доставку гуманитарной помощи Славянску.