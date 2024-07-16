Житель Курской области получил ранения в ходе атаки украинского коптера

Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.