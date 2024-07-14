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Умерла актриса из «Зачарованных» Шеннен Доэрти
Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», умерла в возрасте 54 лет, сообщили СМИ.
Как пишет People со ссылкой на представительницу актрисы, Доэрти скончалась 13 июля в окружении семьи после продолжительной борьбы с раком. Отмечается, что рак молочной железы был диагностирован у Доэрти в 2015 году. В 2017 году она объявила о ремиссии, но впоследствии болезнь вернулась, передает ТАСС.
Шеннен Доэрти на протяжении трех сезонов (с 1998 по 2001 год) играла одну из главных ролей – Прю Холливелл – в сериале «Зачарованные». Широкую известность ей также принесла роль Бренды Уолш в популярном молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (1990-1994). Помимо этих проектов, Доэрти снялась во многих других фильмах и сериалах. В 2019 году она вернулась к роли Бренды Уолш во взрослом продолжении «Беверли-Хиллз, 90210».
Ранее сообщалось, что на 47-м году жизни умер американский актер Бенджи Грегори, известный по роли Брайана Таннера – мальчика, с которым дружил инопланетянин Альф в одноименном сериале (ALF, 1986–1990).