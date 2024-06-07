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Задержан подозреваемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Еговцева
Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева задержан в подмосковной Лобне, предварительно, преступление произошло во время ссоры на личной почве, которая переросла в драку с ножом, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Установлено, что конфликт между задержанным и Еговцевым произошел из-за того, что злоумышленник долгое время преследовал супругу активиста. Между мужчинами произошла драка 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне, подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом Еговцеву, который скончался на месте, следует из сообщения ГСУ СК России по Московской области.
В ГСУ заявили, что подозреваемый – в реанимации, он получил удар ножом во время ссоры с Еговцевым. Следствие также даст оценку работе полицейских, которые халатно отнеслись к ранее поданным женой убитого заявлениям.
В областной прокуратуре сообщили, что при задержанном во время ссоры был не только нож, но и молоток. В ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемому, передает ТАСС.
Сообщалось, что личность подозреваемого в убийстве Антона Еговцева установлена, им оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев убит минувшей ночью в Московской области, рядом со своим домом.