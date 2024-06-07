Задержан подозреваемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Еговцева

Tекст: Вера Басилая

Установлено, что конфликт между задержанным и Еговцевым произошел из-за того, что злоумышленник долгое время преследовал супругу активиста. Между мужчинами произошла драка 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне, подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом Еговцеву, который скончался на месте, следует из сообщения ГСУ СК России по Московской области.

В ГСУ заявили, что подозреваемый – в реанимации, он получил удар ножом во время ссоры с Еговцевым. Следствие также даст оценку работе полицейских, которые халатно отнеслись к ранее поданным женой убитого заявлениям.

В областной прокуратуре сообщили, что при задержанном во время ссоры был не только нож, но и молоток. В ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемому, передает ТАСС.

Сообщалось, что личность подозреваемого в убийстве Антона Еговцева установлена, им оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев убит минувшей ночью в Московской области, рядом со своим домом.