Губернатор Кузбасса Цивилев принял участие в открытии дома-музея героя ВОВ Масалова

Tекст: Ольга Никитина

Из Краснодарского края на мероприятие приехали родственники прославленного воина – племянник Валерий Масалов и двоюродная внучка Светлана Чибирева.

«Для нас это большая честь и волнительное событие, что дом, в котором жил Николай Иванович, опять стал домом Масалова, его музеем, сохраняет его душу, будет местом для патриотического воспитания молодежи. Поступок Масалова – это не подвиг одного человека, это отражение сути русского воина, который брал в руки оружие не для того, чтобы захватывать чужие территории, а для защиты мира. Специалисты по искусственному интеллекту создали интерактивную программу, при помощи которой можно услышать голос Николая Ивановича. Мы делаем все, чтобы память о наших героях сохранилась», – приводятся слова губернатора на сайте администрации правительства Кузбасса.

Глава региона также отметил, что открытие дома-музея проходит между двумя важными для истории государства датами. «Вчера прошла инаугурация нашего президента Владимира Путина. Он сказал, что наша страна будет жить только так, как считает нужным народ, мы будем идти собственным путем, никто не сможет с нами разговаривать с позиции силы, мы готовы только к диалогу на равных. А завтра мы отметим самый святой для каждого человека праздник – День Победы, когда мы чтим всех, кто защитил нашу страну и сейчас продолжает защищать от неонацистов», – сказал Цивилев.

По советской традиции на фасад дома, где живет герой Великой Отечественной войны, установили красную звездочку – отреставрировали ту самую, которая была при жизни Николая Ивановича. Почетного права прикрепить знак отличия удостоились местные юнармейцы и родственники героя.

«Дорогие друзья, товарищи! Нам сегодня очень приятно и волнительно, что вы помните нашего дядю Колю. Выражаем вам огромную благодарность за проделанную работу. Главное, что его подвиг не забыт и будет примером для современных мальчишек и солдат, которые и сейчас в бою защищают Родину», – сказал Валерий Масалов.

В доме-музее экспозиция построена так, что личные вещи и мебель из старой обстановки дома сочетаются с современными мультимедийными технологиями. Среди представленных экспонатов – журнал «Октябрь» 1964 года, где опубликована первая статья о подвиге Николая Масалова, также есть уникальная первая радиопередача с голосом героя, письма, которые Масалову писали дети Советского Союза и Германии.

По распоряжению Цивилева будут расширены границы участка музея, чтобы это стало памятным местом, посвященным трем поколениям российского воинства. В проекте – строительство двухэтажного исторического музея и гостиницы для туристов. Также губернатор распорядился разработать скульптурную композицию семьи Масалова, сидящей на лавочке у дома, какой запомнили ее земляки.

В завершение торжественного митинга гости посадили во дворе кусты сирени как символ весны и мира.

