В России появился новый инструмент борьбы с фейками

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов представил результаты интернет-исследования, проведенного среди пользователей мобильного приложения Хорошие новости, 93% участников которого заявили, что сталкиваются с фейковыми новостями в повседневной жизни. При этом 75% респондентов отметили, что чаще всего встречают фейки в социальных сетях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Современный мир требует от нас не только быстрой реакции на изменения, но и умения различать правду в потоке информации. 72% участников нашего опроса считают, что информационные фейки несут высокую угрозу обществу. Около трети всех респондентов сообщили, что тот или иной фейк повлиял на их жизнь или даже изменил психологическое состояние, а также заявили о нехватке информации по противостоянию ложному, противоправному контенту. Очевидно, что нужно наращивать объемы по противодействию фейкам и активнее вовлекать в эту работу наших граждан», – сказал Анисимов.

Главный редактор мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин поделился результатами первого антифейкового марафона, в котором приняли участие более 1300 граждан со всей страны. Кроме того, он объявил о старте нового общественного спецпроекта «Информационный щит», в котором может принять участие любой неравнодушный человек.

«Участники нашего антифейкового марафона в приложении «Хорошие новости» всего за две недели обнаружили в русскоязычном сегменте Интернета более 400 ссылок на публикации с фейковой информацией, которые мы передали в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. Активный интерес пользователей к теме борьбы с распространением фейков и деструктивного контента побудил нас к запуску на базе нашего приложения специального проекта «Информационный щит». Теперь каждый житель России может внести свой вклад в очистку онлайн-пространства от лжи и получать самую точную и актуальную информацию о том, как защитить себя и своих близких от сетевых угроз», – сообщил Селин.

Он также рассказал, что за свое участие в борьбе с фейками пользователи «Хороших новостей» будут получать баллы, которые смогут обменять на разнообразные развивающие поощрения. Среди таких бонусов в «Хорошем маркете» представлены билеты на различные спортивные и культурные мероприятия, доступы к программам онлайн-образования, встречи с известным людьми, подписки на кино-сервисы, сувенирная продукция.

«Проект «Информационный щит» открывает новые возможности для каждого гражданина стать частью общественной инициативы по защите от информационных угроз. Только вместе мы сможем создать качественное созидательное онлайн-пространство для нас и наших детей», – заключил Анисимов, выражая благодарность всем, кто вносит свой вклад в противодействие распространению фейковой информации в сети.