В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
На складе Ozon в Подмосковье выявили 115 мигрантов-нелегалов
После рейда на складе маркетплейса Ozon в Подмосковье из России будут выдворены 115 мигрантов, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Нарушители миграционного законодательства из Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья были выявлены в ходе совместного рейда сотрудников полиции, Росгвардии и УФСБ на складе, расположенном на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский, сообщила Петрова, передает ТАСС.
Составлено 76 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности, 40 протоколов за нарушение режима пребывания, а также один протокол за уклонение от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы России.
На каждого нарушителя наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны, отметила Петрова. Лица, незаконно привлекшие иностранных граждан к трудовой деятельности, устанавливаются, добавила она.
Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал жестко пресекать нарушения пребывания мигрантов в России.