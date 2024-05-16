На складе Ozon в Подмосковье выявили 115 мигрантов-нелегалов

Tекст: Валерия Городецкая

Нарушители миграционного законодательства из Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья были выявлены в ходе совместного рейда сотрудников полиции, Росгвардии и УФСБ на складе, расположенном на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский, сообщила Петрова, передает ТАСС.

Составлено 76 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности, 40 протоколов за нарушение режима пребывания, а также один протокол за уклонение от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы России.

На каждого нарушителя наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны, отметила Петрова. Лица, незаконно привлекшие иностранных граждан к трудовой деятельности, устанавливаются, добавила она.

Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал жестко пресекать нарушения пребывания мигрантов в России.