  • Новость часаСи Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
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    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    16 мая 2024, 11:25 • Новости дня

    Молдавский оппозиционер Шор стал россиянином

    Молдавский оппозиционер Шор стал россиянином
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в интервью российскому блогеру Станиславу Васильеву (Стас «Ай, как просто») сообщил, что недавно получил паспорт гражданина России.

    «Я подавал документы. Получил, поэтому сегодня являюсь в том числе гражданином России», – приводит его слова ТАСС.

    Шор добавил, что от израильского паспорта отказываться не намерен, поскольку Израиль считает своей родиной, он там родился.

    Политик уточнил, что не проживает постоянно на российской территории.

    Ранее Шор вместе с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

    15 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Стрелявший в Фицо мужчина объяснил свои мотивы

    Tекст: Ольга Иванова

    Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула объяснил мотивы своего поступка.

    Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RT, Цинтула напал на Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии.

    В среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики 59-летнего Роберта Фицо. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения.

    Предполагаемый нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально.

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    15 мая 2024, 17:05 • Новости дня
    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения

    Pluska: Состояние Фицо после покушения очень серьезное

    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в «очень серьезном состоянии» после совершенного на него покушения.

    Об этом сообщило издание Pluska, ссылаясь на данные медицинского обследования, передает РИА «Новости».

    В среду при стрельбе после выездного заседания правительства Словакии премьер республики Роберт Фицо получил ранения. Опубликовано видео задержания предполагаемого нападавшего.

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    15 мая 2024, 21:35 • Новости дня
    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии

    Глава охраны Ельцина Коржаков: Служба безопасности премьера Словакии Фицо упустила его выход к людям

    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Служба безопасности главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, упустила момент, когда он решил выйти на улицу к людям, заявил экс-начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков.

    Как указал Коржаков, охранники Фицо должны были заранее взять под контроль территорию к выходу премьера. Даже если политик принял решение внезапно, подчеркнул он, охране следовало как минимум выйти раньше него и взять всех в плотное кольцо, обеспечив безопасность Фицо, передает РИА «Новости».

    Экс-начальник охраны Ельцина назвал случившееся провалом службы безопасности. По его мнению, лучшей следует считать охрану лидеров России и США, «остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже».

    Начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также считает, что это прокол охраны. Он рассказал, что политики часто недостаточно серьезно воспринимают вопросы личной безопасности.

    Он признал, что иногда «охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее», это вредит репутации политика. «С другой стороны, можно недожать – и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», – пояснил Шевченко.

    Напомним, врачи прооперировали Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно. 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, пытавшийся застрелить Фицо, объяснил мотивы своего поступка.

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    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента Молдавии Майи Санду Юрию Дудю (признан в России СМИ-иноагентом) обрушило ее рейтинги среди населения страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, это интервью, где «встретились два одиночества», при этом абсюлютного диалога на равных не получилось.

    В самой Молдавии интервью Санду разобрали на десятки мемов, заявила Захарова, передает ТАСС.

    «Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот», – сказала представитель МИДа.

    Она добавила, что заявления президента Молдавии вызвали у молдаван оторопь, насмешки, а потом упреки в некомпетентности, в лицемерии».

    Захарова также отметила, что многие независимые политологи отмечают, что главная отличительная черта этой беседы заключается в том, что Санду не владела информацией и на многие вопросы отвечала, что не помнит деталей.

    В частности, Санду не смогла назвать критерии, по которым на предстоящих в октябре президентских выборах представителям молдавской диаспоры в одних странах было позволено голосовать по почте, а в других, в том числе в России – нет.

    Захарова отметила, что это на сегодняшний день является одной из ключевых тем в Молдавии, а президент не готова дать ответ.

    Также экспертами критиковались рассуждения Санду о якобы непредвзятой политике в отношении молдавских СМИ и об отсутствии цензуры в стране.

    «Это просто, знаете, гомерический хохот», – сказала Захарова, напомнив, что с 2022 года без решения суда в Молдавии было приостановлено вещание 13 русскоязычных телеканалов, заблокировано свыше 60 интернет-ресурсов. Также закрыть планируется еще девять местных телеканалов и радиостанций.

    Интервью Санду Дудю показало, почему ситуация в экономике Молдавии сильно ухудшается.

    Захарова обратила внимание, что, по последним социологическим данным, 65% жителей считают обстановку в Молдавии «тревожной и напряженной». 42% полагают, что ситуация напоминает фильм ужасов. При этом уровень недоверия к президенту Санду превысил 60%.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Молдавия при Санду косплеит Прибалтику.

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    15 мая 2024, 21:59 • Новости дня
    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью

    Польский подполковник Левандовский: Запад Украины воспринимает боевые действия в стране как обыденность

    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население западной Украины привыкло к боевым действиям в стране, большие потери стали для украинцев обыденностью, заявил польский подполковник Петр Левандовский.

    «Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет», – отметил Левандовский в беседе с Onet, передает РИА «Новости».

    Это произошло не из-за того, что люди не готовы преклонять колени перед павшими, а потому, что украинские потери настолько велики, что это уже «стало обыденностью».

    «К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», – констатировал военный. Он также заявил о маргинализации темы конфликта в сознании населения Западной Украины.

    Ранее президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине.

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами

    Илон Маск не нашел НЛО с помощью Starlink

    Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковая сеть Starlink, насчитывающая около 6 тыс. аппаратов, ни разу не фиксировала НЛО.

    Маск в ходе дискуссии на глобальной конференции Института Милкена отметил, что Starlink ни разу не опознавала НЛО. «Никогда. И я такой, ладно, я не вижу никаких признаков присутствия инопланетян», – уточнил он, пишет РБК со ссылкой на NDTV.

    Стоит отметить, что ранее NASA обнаружило 85 экзопланет, потенциально пригодных для жизни. Однако, по оценке ученых, эти планеты по своим размерам больше похожи на газовые гиганты, такие как Юпитер, Сатурн и Нептун.

    В марте сообщалось, что министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне.

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    15 мая 2024, 16:19 • Новости дня
    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, ранен премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщают местные СМИ.

    По данным словацкого издания Pravda, нападавший произвел несколько выстрелов, его задержала полиция, передает РИА «Новости».

    Фицо госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

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    15 мая 2024, 21:40 • Новости дня
    В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
    В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    37-летний московский блогер Marcus, известный своими провокационными видео в Telegram, арестован на 15 суток за хулиганство, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Отмечается, что Marcus размещал ролики, где он подходил к пожилым женщинам на улицах Москвы и требовал от них «отойти» или «отсесть», объясняя свое нежелание соседствовать с их не юным возрастом, пишет «Фонтанка».

    Как указала Волк, героини видео в основном реагировали с недоумением, некоторые отвечали с юмором, а после волны негодования в соцсетях и внимания полиции блогер попытался покинуть Москву, но был задержан в аэропорту.

    В отделе полиции Marcus заявил, что хотел таким образом привлечь подписчиков на свои каналы. Перовский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.

    Ранее суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО.

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    15 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо

    Словацкий канал ta3 заявил, что важнейшие артерии Фицо не повреждены

    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого произошло покушение, потерял много крови, но важнейшие артерии не повреждены, сообщили СМИ.

    По информации ta3, операция продолжалась около трех часов 40 минут, премьер введен в состояние искусственного сна. В таком состоянии Фицо, как ожидается, пробудет сутки, передает ТАСС.

    «Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», – приводит РИА «Новости» сообщение канала.

    При этом критической кровопотери не произошло, важнейшие артерии не были повреждены, потеря крови не столь критическая, как предполагалось ранее, говорится в сообщении.

    Напомним, в среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра республики. В него стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Цинтула заявил, что совершил покушение, поскольку выступает против политики Фицо.

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    15 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ЕС намерен запретить вещание ряда российских СМИ

    Запрет на вещание в ЕС российских СМИ намерены утвердить на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил европейский источник.

    Как указал источник, постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета на уровне министров, которое пройдет на следующей неделе, передает РИА «Новости».

    В числе санкций, которые обсуждались постпредами стран ЕС, числились новые антироссийские санкции и меры в ответ на кибератаки против ЕС и его стран-членов.

    Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге предупредила, что Россия ответит «молниеносно и крайне болезненно», если Запад примет меры в отношении российских СМИ, пишет ТАСС.

    Как указала она, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны Евросоюза, неважно – коллективного Брюсселя или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то им придется также ощутить ответные меры со стороны России.

    По словам дипломата, если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится на западных журналистах в РФ. Захарова подчеркнула, что это не является угрозой, это констатация неизбежного сценария развития событий при определенных обстоятельствах.

    Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых назывались РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы будут отключены, если Москва не выполнит «требования» армянских властей.

    Напомним, Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России.

    Коментарии (55)
    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня
    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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