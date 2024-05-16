Грузия сравнила поддержавших акции протеста западных политиков с «советскими пропагандистами»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Это не только недружественный жест по отношению к народу Грузии... Это то, чего можно ожидать не от министров иностранных дел стран ЕС, а от советских или российских пропагандистов, когда называешь участников антиправительственного митинга, управляемого радикальной оппозицией, «всей нацией», – заявил он в четверг. – В правительствах балтийских стран-партнеров риторика некоторых заходит чересчур далеко».

По его словам, «они делят мир на черный и белый, а если кто-то не согласен с их риторикой, то автоматически становится врагом».

Шалва Папуашвили заявил, что «Грузия давно доказала приверженность европейским и евроатлантическим ценностям».

По его словам, такое поведение части западных политиков, которые «способствуют попыткам свержения законной власти из-за непонравившегося законодательства, кажется переписанным из советских учебников».

Председатель парламента Грузии назвал «фарисейством» и «отрицанием дипломатической практики и суверенитета Грузии», а также «в худшем случае – попыткой опрокинуть страну» участие иностранных лиц в протестах в Грузии.

«Грузии нужны друзья, а не фарисейство и подрыв основ. Такое мы уже много раз проходили с Севером», – заявил он.