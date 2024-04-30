На ВДНХ открылась выставка ХМАО «Трудовые династии»

Это первая подобная инициатива трудовой тематики, которая была реализована на всероссийском уровне со времен СССР, отмечается на сайте регионального руководства.

В церемонии открытия приняли участие Герой России, референт управления президента по общественным проектам Алексей Романов, губернатор ХМАО Наталья Комарова, замгендиректора общества «Знание» Георгий Будный, зампред «Югорского землячества» Сергей Барышников и трудовые династии автономного округа.

«Рад, что в Югре много неравнодушных и думающих людей. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым в череде субъектов Российской Федерации, кто может рассказать о своих людях, о трудовых династиях. У нас было время пообщаться, послушать семейные воспоминания в объявленный президентом России Год семьи. И неслучайно мы находимся в павильоне «Рабочий и колхозница», что говорит о главном достижении нашей страны – о людях. Спасибо за внимание к людям», – подчеркнул Романов.

Комарова напомнила, что инициатором создания выставки стала семья Рещиковых, которые представляют одну из многих трудовых династий геофизиков, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет.

«Это решение президента России Владимира Владимировича Путина. Администрация президента, правительство Москвы поручение выполнили. Оно основано на предложении Героя ДНР Артема Жоги, который был вдохновлен идей Натальи и Дениса Рещиковых. Процитирую основателя династии Георгия Рещикова, который стоял у истоков создания ханты-мансийской школы обработчиков и интерпретаторов геофизических данных. Он в 1972 году сказал следующее, увидев Ханты-Мансийск: «Большая тихая патриархальная деревня с деревянными тротуарами, с отсутствующим уличным освещением, с одним домом в кирпичном исполнении – Домом Советов», – сказала она.

Сейчас Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Белоярский входят в пятерку лидеров-городов страны по качеству городской среды, подчеркнула губернатор.

«2024 год был объявлен Годом семьи, и мы решили всей семьей выйти с таким предложением, чтобы на ВДНХ был организован музей трудовых династий. Чтобы все те, кто приходит в музей, брали пример и вносили свой вклад в развитие нашей России», – сказала Наталья Рещикова.

Мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Первыми героями выставки стали – трудовые династии ХМАО – Югры. На ней представлены уникальные семейные архивы и реликвии. В их число вошли семьи коренных народов Севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на развитие нашего региона. Например, династия Фисун-Тимофеевых насчитывает в своем роду 18 педагогов в четырех поколениях. Их семейный стаж 472 учебных года и более 125 тыс. интересных уроков. В течение трех месяцев работы выставки материалы о трудовых династиях будут пополняться.

Выставка дополнена визуальными, звуковыми, тактильными технологиями, а также предусмотрены игровые механики для юных посетителей. Например, частью выставки стала реальная перчатка, часть костюма космонавта Сергея Крикалева, Героя Советского Союза (1989) и Героя Российской Федерации (1992), которая четыре часа находилась в открытом космосе.