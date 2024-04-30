29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
В Молдавии сообщили об отменах судами штрафов за георгиевскую ленту
Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение георгиевской ленты, сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
При этом, по словам Петровича, «Чернауцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами», передает ТАСС.
Напомним, глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что жителям страны не следует носить георгиевские ленты 9 мая, поскольку за это грозит штраф.