29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Полиция Словакии не нашла состава преступления в демонстрации портрета Сталина
Полиция Словакии прекратила расследование в связи с демонстрацией портрета Сталина в ходе съезда Коммунистической партии страны
Расследование, начатое в связи с демонстрацией портрета Иосифа Сталина в ходе съезда Коммунистической партии Словакии, прекращено, поскольку «действие не является уголовным деянием», сообщила полиция Словакии.
В полиции пояснили, что расследование начали из-за подозрения в «симпатии к движению, направленному на подавление основных прав и свобод», передает РИА «Новости» со ссылкой на TASR.
Расследование проводилось по обращению НКО Post Bellum SK. НКО посчитала, что в демонстрации портретов Сталина и главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда есть состав преступления, поскольку съезд не был «научной, образовательной или любительской акцией».