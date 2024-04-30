Молдавия отказалась давать своим гражданам в России право голосовать по почте

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил о решении Кишинева не давать своим гражданам в России право голосовать по почте

Tекст: Антон Антонов

На прошлой неделе парламент принял проект закона о пилотном голосовании в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

Гросу заявил о «перспективе универсального применения такого типа голосования для всех». Однако, заявил он, будет сделано «исключение стран-агрессоров». «На территории России – нет», – сказал он.

Выборы президента в Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила в октябре провести также и референдум о присоединении республики к Евросоюзу.