29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Молдавия отказалась давать своим гражданам в России право голосовать по почте
Спикер парламента Молдавии Гросу заявил о решении Кишинева не давать своим гражданам в России право голосовать по почте
Молдавия хочет в будущем дать гражданам страны, которые находятся за границей, возможность голосовать по почте во время выборов, но граждане Молдавии, находящиеся в России, такого права не получат, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
На прошлой неделе парламент принял проект закона о пилотном голосовании в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Гросу заявил о «перспективе универсального применения такого типа голосования для всех». Однако, заявил он, будет сделано «исключение стран-агрессоров». «На территории России – нет», – сказал он.
Выборы президента в Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила в октябре провести также и референдум о присоединении республики к Евросоюзу.