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    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

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    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    17 комментариев
    30 апреля 2024, 04:51 • Новости дня

    Молдавия отказалась давать своим гражданам в России право голосовать по почте

    Спикер парламента Молдавии Гросу заявил о решении Кишинева не давать своим гражданам в России право голосовать по почте

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия хочет в будущем дать гражданам страны, которые находятся за границей, возможность голосовать по почте во время выборов, но граждане Молдавии, находящиеся в России, такого права не получат, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

    На прошлой неделе парламент принял проект закона о пилотном голосовании в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

    Гросу заявил о «перспективе универсального применения такого типа голосования для всех». Однако, заявил он, будет сделано «исключение стран-агрессоров». «На территории России – нет», – сказал он.

    Выборы президента в Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила в октябре провести также и референдум о присоединении республики к Евросоюзу.

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    29 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что право торговать с Россией не должно нарушаться

    В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай не намерен отказываться от торгово-экономических связей с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию, отметил, что право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться, передает ТАСС.

    Он добавил, что КНР не является ни инициатором, ни стороной украинского кризиса, не подливает масла в огонь и не извлекает из него выгоду. В то же время США, по словам дипломата, поставляют оружие Украине и одновременно обвиняют Китай в поддержке России. «Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?» – задался он вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует давление США на Китай из-за отношений Пекина и Москвы. По его словам, Китай – абсолютно суверенное, мощное государство, которое может отстаивать и защищать свои интересы.

    В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Китая, если он не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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    29 апреля 2024, 19:49 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ Стариков: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а мобилизация необученных новобранцев не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом).

    Он подчеркнул: ошибочным мнением является, что «якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет», передает РИА «Новости».

    По словам Старикова, мобилизация не имеет смысла, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.

    Кроме того, офицер обратил внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.

    Ранее сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

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    29 апреля 2024, 10:16 • Новости дня
    В США задержали кандидата в президенты

    В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн

    В США задержали кандидата в президенты
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидата от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции протеста, заявили в ее избирательном штабе.

    Как говорится в сообщении, Джилл Стайн и руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл были задержаны в Университете  в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи учебного заведения с войной в Газе, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Колл телеканалу Fox News, Стайн оказалась среди ста задержанных, которые требовали, чтобы университет прекратил участие в капитале компании Boeing, производящей боеприпасы, используемые в геноциде палестинского народа в Газе.

    Ранее студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме.

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    29 апреля 2024, 15:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
    Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В очередной раз в ОБСЕ и Совете Европы не заметят унижения человеческого достоинства после того, как автобус Санкт-Петербург – Тирасполь с гражданами Молдавии был задержан на двое суток на литовской границе, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она подчеркнула, что опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы «не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют».

    Захарова считает, что права человека для ОБСЕ и СЕ являются абстрактной вещью и применяются только для жителей ЕС.

    Напомним, сотрудники литовской таможни почти двое суток удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь. Таможенники несколько раз тщательно проверили багаж пассажиров, а часть из них была отправлена на проверку с помощью детектора лжи. Также у некоторых пассажиров выясняли их позицию относительно принадлежности Крыма и украинского конфликта.

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    29 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    @ IMAGO/Juergen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО, такой исход несет огромные риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

    Он подчеркнул, что если Россия победит, НАТО придется говорить о большем количестве денег, чем союзники альянса должны инвестировать в безопасность на данный момент, передает RT.

    Столтенберг ранее заявил, что НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине.

    Напомним, генсек блока приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    29 апреля 2024, 16:48 • Новости дня
    Блинкен выразил надежду на согласие России вести переговоры по международному праву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Блинкен выразил надежду, что РФ «продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». «Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», – отметил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что любой нормальный политический обозреватель понимает, что конференция по Украине в Швейцарии является «путем в никуда».

    Коментарии (49)
    29 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    В Анталье решили проверить отель, взявший плату за «разницу в национальности»

    TRT: В Анталье начали проверку отеля, взявшего плату за разницу в национальности

    В Анталье решили проверить отель, взявший плату за «разницу в национальности»
    @ Katja Kreder/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за «разницу в национальности» в размере 120 евро, сообщает гостелеканал TRT haber.

    Как говорится в сообщении, в Анталье отель взял «плату за разницу в национальности» 120 евро (12,7 тыс. рублей по курсу) с гражданина Турции, который забронировал номер через иностранный сайт, передает РИА «Новости».

    Министерство культуры и туризма запросило официальное объяснение отеля, для проведения проверки назначили контролера. Там добавили, что по итогам будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с законом.

    Ранее Турция отменила безвизовый режим для Таджикистана.

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    29 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Умерла актриса Зоя Зелинская

    Актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла в возрасте 94 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

    Как сообщили в пресс-службе, умерла народная артистка России Зоя Зелинская, коллектив театра соболезнует родным и близким актрисы, о дате и месте прощания будет объявлено позже, передает ТАСС.

     Зоя Зелинская служила в Театре сатиры с 1954 года, играла в спектаклях «Трехгрошовая опера», «Как пришить старушку», «Грустно, но смешно», «Баня», «Клоп», «Дамоклов меч», «Мистерия-буфф» и других постановках. Среди фильмов с ее участием – «Предсказание», «Под небом Вероны» «На углу у Патриарших», «Карнавальная ночь», «Плащаница Александра Невского».

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    29 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева

    Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело об убийстве журналиста Листьева еще можно раскрыть

    Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что дело об убийстве в марте 1995 года тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть.

    По его словам, есть шансы раскрыть это дела, которое для него является больной темой, передает ТАСС.

    Скуратов добавил, что следствие допустило ряд ошибок, ставших препятствием для результативного расследования. Он отметил, что были вопросы, связанные с недобросовестностью работников оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Как признался Скуратов, он даже видел потом, какие документы утекали.

    Главной же причиной фактической остановки следствия экс-генпрокурор назвал связи возможного главного заказчика этого преступления.

    «Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», – заключил Скуратов.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не давал никаких поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева.

    Напомним, Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. В августе 2018 года в России разгорелся спор вокруг версии о возможной причастности олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева.

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    29 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом».

    По словам мэра Киева, Германия приняла «более миллиона беженцев с Украины». Он отметил, что вернуть их на Украину «станет серьезным вызовом», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тыс. беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 млн получивших убежище украинцев.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

    Коментарии (8)
    29 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    @ CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека во время военного положения, сообщается в документе, опубликованном на сайте Совета Европы.

    Как говорится в документе, в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьямиКонституции Украины, могут  ограничиваться на период военного положения, передает Ura.RU.

    Там указано также, что права лиц могут быть ограничены  в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения.

    В тексте имеются в виду статьи о тайне переписки, свободе перемещения, неприкосновенности жилья, невмешательстве в личную и семейную жизнь и других.

    Ранее Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека.

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    29 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска начали применять сверхзащищенные танки, прозванные «Царь-мангалами», в районе Часова Яра. Видео, снятое украинской стороной, публикуют российские военкоры.

    Как сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале, «родственники» «Царя-мангала» появились под Часовым Яром и принимают участие в боевых действиях.

    Он отметил: в случае, если кустарная идея оказалась рабочей, то опыт используется и на других участках фронта.

    Также он опубликовал фото последователя «Царя-мангала» с быстрозаменяемой защитой – «самоходную избу» «Косандра».

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также публикует видео, на котором обшитые металлическими листами и прикрытые установками РЭБ российские танки штурмуют позиции ВСУ в районе Часова Яра.

    Ранее российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.

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    29 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву

    Столтенберг: НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине

    НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

    По его словам, страны НАТО не поставили обещанное, при этом США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а союзники в Европе не поставили обещанное количество снарядов, и сейчас заметны серьезные последствия этого на фронте, передает ТАСС.

    Как сообщило украинское издание «Общественное. Новости», Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне и инициативу о создании специального фонда финансовой поддержки Украины в размере 100 млрд евро сроком на пять лет.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    29 апреля 2024, 15:04 • Новости дня
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    @ Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО никогда не вынашивало замыслов против России и не будет иметь их в будущем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, НАТО – это оборонный альянс, у которого нет никакого злого умысла в отношении России, никогда не было и не будет, передает ТАСС. Также он заявил, что сейчас альянс «сильнее и крупнее, чем был раньше», поскольку в его состав вошли Швеция и Финляндия.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ.

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    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

      29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

      9 комментариев
    • Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской
      Русская идея Иммануила Канта

      Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

      15 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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