Определены условия допустимости упоминания наркотиков в искусстве

Комитет Госдумы определил условия допустимости упоминания наркотиков в искусстве

Tекст: Ольга Никитина

Согласно документу, упоминание наркотиков в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства будет разрешено при условии, что в произведении будет содержаться информация об ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также о вреде здоровью от их употребления, передает ТАСС.

Поправки были подготовлены с учетом замечаний экспертов, которые выразили опасение, что первоначальная версия документа могла привести к запрету на создание произведений искусства, содержащих упоминания о наркотиках.

Согласно поправкам, антинаркотическая пропаганда теперь будет включать в себя не только информацию о здоровом образе жизни, но и сведения об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков; психических расстройствах, расстройствах поведения и иных заболеваниях, вызванных употреблением наркотиков; результатах деятельности уполномоченных органов, организаций и общественных объединений в сфере борьбы с наркоманией.

При этом не будет считаться пропагандой наркотиков распространение информации о разработке, производстве, изготовлении, переработке, хранении, перевозке, пересылке, реализации, распределении, приобретении, использовании, ввозе в РФ и вывозе из страны наркотических средств; производстве лекарств; осуществлении фармацевтической, медицинской, ветеринарной, экспертной, научной, учебной или оперативно-розыскной деятельности; антинаркотической пропаганде; профилактике незаконного потребления наркотиков.

Поправки были подготовлены с учетом замечаний экспертов, которые предложили более четко сформулировать определение «антинаркотическая пропаганда», чтобы не допустить запрета на распространение информации, не связанной с пропагандой употребления наркотиков.

В 2020 году Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.