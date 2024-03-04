Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».12 комментариев
Вынесен приговор братьям экс-сенатора Арашукова по делу за участие в ОПГ
В Преображенском суде Москвы осуждены два брата бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова по делу об участии в организованном преступном сообществе и растрате, заявили в суде.
Руслану Арашукову назначили 16 лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Беслану Арашукову – 16 лет колонии строгого режима, сообщили в суде ТАСС.
Руслан Арашуков – двоюродный брат бывшего сенатора, он работал на должности гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».
Беслан Арашуков – троюродный брат Рауфа Арашукова. Суд установил, что он также имел отношение к газораспределительной сфере.
По этому делу также получили сроки от пяти до 19 лет еще девять обвиняемых. Одному из них назначен условный срок. Одну обвиняемую освободили в зале суда, поскольку она провела весь срок наказания в следственном изоляторе.
В декабре 2022 года Рауфа Арашукова и его отца – экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова – осудили по делу об организации двух убийств и хищении газа. Их приговорили к пожизненному сроку.