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Пожар в колонии в Пермском крае локализовали на площади 1,7 тыс. кв. метров
Возгорание в исправительной колонии номер 37 в Пермском крае локализовали на площади 1,7 тыс. кв. метров, сообщили в региональном ГУ ФСИН.
В 14.16 по местному времени (12.16 по Москве) возгорание локализировано, согласно предварительным данным, площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. метров, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Пожар начался в одном из производственных зданий на территории ИК-37 в поселке Половинка в 12.30 (10.30 мск). На момент пожара работа в цеху не велась, среди сотрудников и осужденных никто не пострадал, эвакуация не потребовалось. Учреждение работает в штатном режиме.
В тушении задействованы ведомственная пожарная охрана колонии, пожарные расчеты ИК-10, ИК-35 и регионального ГУ МЧС. Всего борьбой с огнем заняты 28 человек и 11 единиц техники.