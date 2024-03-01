Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские игры
Полузащитники Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад» и Александр Головин из «Монако» включены в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в марте, сообщает пресс-служба сборной.
Всего в расширенный состав вошли 38 футболистов: вратари – Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»);
защитники – Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
полузащитники –Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания);
нападающие – Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), передает ТАСС.
Сбор национальной команды начнется в Новогорске 14–15 марта.
Напомним, на 21 марта запланирован товарищеский матч команд России и Сербии.