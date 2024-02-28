Эксперт: Все кандидаты в президенты на дебатах поддержали цели и задачи СВО

Эксперт Малькевич выделил ключевые моменты прошедших в среду дебатов кандидатов в президенты

Tекст: Андрей Резчиков

«Все политические силы в России поддерживают президентский курс на дальнейшую интеграцию новых регионов страны. Защита людей, проживающих в Донбассе, Херсонщине и в Запорожье, – первоочередная задача, в ее решении участвуют не только военнослужащие на линии фронта, работники ВПК, но и все активное гражданское общество, в том числе и парламентские партии», – отметил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

«По итогам дебатов этого дня кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий выступил ярче своих оппонентов, апеллировал к наиболее широкой аудитории. И на фоне других кандидатов его выступление полностью совпадало по критерию «форма и содержание», сегодня он был органичен, – продолжил Малькевич. – Все основные политические силы страны, в том числе партии, выдвинувшие или поддержавшие своих кандидатов на выборах президента РФ, солидарны в вопросах поддержки целей и задач специальной военной операции».

Сам Малькевич находится сейчас на территории новых регионов. По его словам, местные жители с интересом следят за ходом дебатов, потому что тематика СВО ощущается здесь «гораздо острее». «В программах кандидатов от политических партий нет подробных разделов, касающихся СВО, но все участвующие в выборах партии в целом поддерживают политический курс президента Владимира Путина по данным вопросам», – указал спикер.

В частности, напомнил Малькевич, кандидат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что «Европа, управляемая США, приняла для себя решение разгромить Россию, мы это проходили в прошлом веке». Харитонов подчеркивает, что для России перспектива одна – «полный разгром противника, принуждение к капитуляции».

«Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий также выступает за скорейшую победу России: «Необходимо закончить СВО в нынешнем году, Россия не начинала войну, но ее закончит. Первый «Абрамс» уничтожен в Авдеевке и остальные сгорят». Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков призывает к скорейшему началу переговорного процесса, однако добавляет, что «в наших силах сделать так, чтобы был установлен мир на наших условиях», – сказал Малькевич.

Кроме того, все кандидаты поддерживают интеграцию новых регионов, отмечают работу правительства в этой сфере. Как напомнил эксперт, по поручению Путина утверждена специальная комплексная программа социально-экономического развития исторических регионов Донбасса и Новороссии.

«Постепенно начинает восстанавливаться экономика новых регионов России. В 2023 году на основании федерального закона создана свободная экономическая зона, аналогичная такой же, как в Крыму и Севастополе. Заявлены проекты, которые позволят сохранить и создать более 42 тыс. рабочих мест. Всего возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи и других важнейших отраслей. Действуют банки и магазины. По линии Минсельхоза ведется поддержка аграриев новых субъектов. Реализовано 9,3 млн тонн зерновых и масличных культур», – напомнил Малькевич.

Во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия-1» кандидаты в президенты обсудили ход специальной военной операции, меры поддержки ее участников, а также то, что будет после ее успешного завершения. На эфир пришел Леонид Слуцкий, ранее в дебатах участвовали его представители.



Харитонов рассказал о гибели в ходе СВО 62 представителей КПРФ. Он заметил, что западные страны каждый день обсуждают поставки ракет Украине. «Мы никого не пугаем, но защитить себя, свою страну у нас есть чем. Мы еще раз говорим, что все, кто думает, что удастся покорить Россию, глубоко ошибаются», – сказал Харитонов.

Слуцкий напомнил, что Россия «не начинала войну, но она ее закончит». Даванков заметил, что в ходе своих поездок по регионам не видел сторонников эскалации конфликта.