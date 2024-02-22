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Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой устроиться в госпиталь санитаркой или медсестрой
Донецкий священник посоветовал Ивлеевой не приезжать в ДНР ради улучшения репутации
Священник из Донецка иеромонах Феофан отреагировал на слухи о возможной поездке в ДНР блогерши Насти Ивлеевой, организовавшей скандальную «голую» вечеринку, и посоветовал звездам не посещать республику ради рейтингов и улучшения репутации.
«Хотелось бы порекомендовать таким, как Ивлеева, и недавно посещавшему Донецк Киркорову: сюда не нужно приезжать, чтобы здесь какие-то себе плюсы прибавить в репутацию, в рейтинге и все прочее – это все очень пошло», – сказал он в беседе с РИА «Новости».
Священнослужитель также напомнил о роли Ивлеевой в сериале «Монастырь». «Кроме того, Анастасия зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Фаина Георгиевна Раневская в свое время говорила: «Сняться в плохом фильме – значит, плюнуть в вечность». Анастасия плюнула в вечность не раз – и своими заявлениями, и своим образом жизни, поведением», – сказал иеромонах.
Если у Ивлеевой действительно есть желание что-то сделать, ей следует устроиться в любой госпиталь Донбасса санитаркой или медсестрой, подытожил священник.
Напомним, отметившийся на скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» народный артист России Филипп Киркоров ранее посетил ДНР с гуманитарной миссией. Другие участники мероприятия отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.