США в ответ на удар по американской базе атаковали территорию Сирии

США начали наносить удары по территории Сирии в качестве ответа на атаку на американскую базу

Tекст: Антон Антонов

О начале американских ударов со ссылкой на должностное лицо вашингтонской администрации сообщает ABC.



Как сообщал Al Arabiya, неизвестные самолеты, предположительно, американские, атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор в регионе Эль-Маядин, передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» заявил, что «беспилотники нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин». Вероятно, их запустили с американской базы на месторождении нефти «Омар» в Дейр-эз-Зоре. Также источник заявил, что «боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора».

Al Hadath сообщает, что целями воздушных атак оказались позиции проиранских военизированных группировок. Как минимум шесть человек погибли при налете самолетов близ населенного пункта Эль-Хайдария. Сообщается, что было три волны ударов по позициям проиранских формирований.

Al Jazeera сообщает, что бомбардировке подверглись окрестности сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Al Arabiya сообщил о взрывах близ контрольно-пропускного пункта «Эль-Каим» на сирийско-иракской границе.

По данным Al Hadath, массированным бомбардировкам подверглись 11 позиций проиранских отрядов, находящихся близ границы с Ираком.

Напомним, в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли трое американских военных. Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии.

