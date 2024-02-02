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США в ответ на удар по американской базе атаковали территорию Сирии
США начали наносить удары по территории Сирии в качестве ответа на атаку на американскую базу
По территории Сирии наносятся удары, это ответ на атаку на американскую базу, сообщили СМИ со ссылкой на чиновника администрации США. Сообщается, что целью ударов стали проиранские военизированные группировки.
О начале американских ударов со ссылкой на должностное лицо вашингтонской администрации сообщает ABC.
Как сообщал Al Arabiya, неизвестные самолеты, предположительно, американские, атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор в регионе Эль-Маядин, передает ТАСС.
Источник РИА «Новости» заявил, что «беспилотники нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин». Вероятно, их запустили с американской базы на месторождении нефти «Омар» в Дейр-эз-Зоре. Также источник заявил, что «боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора».
Al Hadath сообщает, что целями воздушных атак оказались позиции проиранских военизированных группировок. Как минимум шесть человек погибли при налете самолетов близ населенного пункта Эль-Хайдария. Сообщается, что было три волны ударов по позициям проиранских формирований.
Al Jazeera сообщает, что бомбардировке подверглись окрестности сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Al Arabiya сообщил о взрывах близ контрольно-пропускного пункта «Эль-Каим» на сирийско-иракской границе.
По данным Al Hadath, массированным бомбардировкам подверглись 11 позиций проиранских отрядов, находящихся близ границы с Ираком.
Напомним, в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли трое американских военных. Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии.